[{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester úgy látja, a fővárosnak nemhogy 100 milliárd forint szabad forrása nincs, hanem ennél is nagyobb kieséssel kell megküzdenie, jelentős részben a kormány döntése miatt.","shortLead":"A főpolgármester úgy látja, a fővárosnak nemhogy 100 milliárd forint szabad forrása nincs, hanem ennél is nagyobb...","id":"20200911_100_milliard_karacsony_valasz_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1880393-d331-4b00-817e-352ae14ab47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_100_milliard_karacsony_valasz_orban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:22","title":"Karácsony válaszolt Orbánnak: Nincs 100 milliárdja a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","shortLead":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","id":"20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826abfd-7d48-4088-86c1-e3c93f72de27","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:51","title":"Szintet léptek az elektromos autók: 830 kilométert tud a Lucid Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret.","shortLead":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja...","id":"20200912_koronavirus_916_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad26b2-06d2-44f0-98b2-8a478c707ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_916_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:57","title":"Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6ac73e-bd90-44dd-a786-4ee66e1d15df","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Miközben a világlapok 1940 őszétől bőszen találgatták, ki állhat Trockij „magányos” gyilkosa mögött, a mindinkább kézivezérelt magyar sajtó még az összeesküvés gondolatát is elvetette, nehogy megorroljon az ideiglenes „szövetséges” szovjet diktátor, Sztálin.","shortLead":"Miközben a világlapok 1940 őszétől bőszen találgatták, ki állhat Trockij „magányos” gyilkosa mögött, a mindinkább...","id":"202037__a_trockijgyilkossag_visszhangja__magyar_sajtoigazitas__mas_vilag__kesztyus_tollak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6ac73e-bd90-44dd-a786-4ee66e1d15df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7ac732-b4c7-4b81-a88c-38632e7b71bd","keywords":null,"link":"/360/202037__a_trockijgyilkossag_visszhangja__magyar_sajtoigazitas__mas_vilag__kesztyus_tollak","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:00","title":"Diktátorozni tilos, zsidózni szabad: a Trockij-gyilkosság visszhangja a magyar sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","shortLead":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","id":"20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648e333-2254-4d6c-b9e4-e13a46c1015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:05","title":"Haszonjárműként csempészi vissza Európába a Suzuki a Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz azt közölte: ha ítélet születik az ügyben, megteszik a szükséges lépéseket.","shortLead":"A Fidesz azt közölte: ha ítélet születik az ügyben, megteszik a szükséges lépéseket.","id":"20200911_fidesz_molesztalas_alpolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8b2e76-3fca-4742-9807-8d857be21a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_fidesz_molesztalas_alpolgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:48","title":"Reagált a Fidesz a molesztálás miatt eljárás alá vont volt alpolgármesterének ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","shortLead":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","id":"20200910_gulyas_kormany_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b78c7b-1ef3-4287-b4d1-ef13f3e79e94","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_gulyas_kormany_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:28","title":"Gulyás: a kormány nem része az SZFE körüli vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]