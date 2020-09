Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon a bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért ítélte el a fiatal férfit.","shortLead":"Másodfokon a bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért ítélte el a fiatal férfit.","id":"20200910_borsodnadasd_gyilkossag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310a37-369f-46cb-b07a-395ece9175a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_borsodnadasd_gyilkossag_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:38","title":"18 év fegyházra ítélték a borsodnádasdi fiatal lány gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","shortLead":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","id":"20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826abfd-7d48-4088-86c1-e3c93f72de27","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:51","title":"Szintet léptek az elektromos autók: 830 kilométert tud a Lucid Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","shortLead":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","id":"20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da29ea3-120f-42bf-926c-24c717c5286a","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:28","title":"Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete a nemzeti konzultációnak. Továbbra is az időseket kell védeni, ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás is, de konkrét belső korlátozásokat nem jelentett be. Orbán Viktor azt ígérte, a következő hetekben többet fog kommunikálni, és visszamegy Facebook-huszárnak. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete...","id":"20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe77497b-520d-4b92-a407-1ab961c7ec5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:49","title":"Orbán: Hatósági árasak lesznek a koronavírustesztek, nem zárják be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9be06-6ed4-42d7-9c57-a112974e1609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vásárlók lelkivilágát lehet, hogy megnyugtatja a környezettudatosnak eladott csomagolás, újrahasznosítás szempontjából rémálom.","shortLead":"A vásárlók lelkivilágát lehet, hogy megnyugtatja a környezettudatosnak eladott csomagolás, újrahasznosítás...","id":"20200912_Hiaba_tunik_jobb_kornyezetbaratabbnak_a_foliazott_papir_nem_sokkal_jobb_a_muanyagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae9be06-6ed4-42d7-9c57-a112974e1609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a288c99d-abff-423e-8d35-b13ccb5d939f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Hiaba_tunik_jobb_kornyezetbaratabbnak_a_foliazott_papir_nem_sokkal_jobb_a_muanyagnal","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:47","title":"Hiába tűnik környezetbarátabbnak a fóliázott papír, nem sokkal jobb a műanyagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár a piros jelzésű országokba is látogathatnak, ha valamelyik ott lévő egyetem hallgatói","shortLead":"Akár a piros jelzésű országokba is látogathatnak, ha valamelyik ott lévő egyetem hallgatói","id":"20200912_korlatozas_diakok_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c92a6b-0ef8-4d86-a972-f57db04278b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_korlatozas_diakok_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:05","title":"Speciális feltételekkel utazhatnak külföldre a magyar hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","shortLead":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","id":"20200910_gulyas_kormany_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b78c7b-1ef3-4287-b4d1-ef13f3e79e94","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_gulyas_kormany_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:28","title":"Gulyás: a kormány nem része az SZFE körüli vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]