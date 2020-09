Az Apple okosórájának egyik érdekes funkciója, hogy képes magából kirázni a vizet. Ezt ebben az esetben szó szerint kell értelmezni, a Water Lock névre keresztelt fejlesztés lényege ugyanis az, hogy a képernyő feloldása után az eszköz ki tudja magából lökni a benne maradt vízcseppeket. A folyamatról nemrég egy szuperlassított videó is készült.

Aki azon gondolkodott, hogy egy ilyen funkció milyen jól jönne az iPhone-okhoz is, annak van egy jó hírünk: a jelek szerint ez az Apple-nek is eszébe jutott már. Az AppleInsider bukkant rá azokra a szabadalmi tervekre, amelyek alapján a vízzárat a cég okostelefonjaiban, valamint táblagépeiben is alkalmaznák.

© Appleinsider

A víz eltávolítására két különböző megoldást talált ki az Apple. Mindkettőben szerepet játszik egy szenzor, amely érzékeli, hogy a különböző nyílásokba – mikrofon, hangszóró – került-e folyadék. Amennyiben igen, úgy vagy kipréselné azt magából az eszköz, vagy elpárologtatná azt. A cél mindkét esetben ugyanaz: se a készülék elektronikája, se pedig maga a fémváz ne érintkezzen sokáig a vízzel.

Mivel egyelőre csak szabadalomról beszélünk, így nem tudni, mikor láthatjuk viszont a való életben a megoldásokat – már ha egyáltalán elkészíti valamelyiket az Apple. Ám mivel az Apple Watch esetében bevált a dolog, jó eséllyel elkészülhet a vízzárral ellátott iPhone és iPad is.

