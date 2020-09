Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1","c_author":"Balog Beáta","category":"360","description":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében hozott ítéletet. Az SME pozsonyi napilap főszerkesztőjének véleménycikke.","shortLead":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében...","id":"202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a8f8ef-d61f-4de8-ba7b-c50bef3f78b9","keywords":null,"link":"/360/202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:00","title":"Balog Beáta: Ha eljön a nap, amikor nem kell meghalnia egy újságírónak sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Wilson arra bátorítja a világ egyetemeit, őrizzék meg a szabad közeget.","shortLead":"Robert Wilson arra bátorítja a világ egyetemeit, őrizzék meg a szabad közeget.","id":"20200912_robert_wilson_szfe_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13f1757-c03e-4771-9f85-4b5b730bfd7f","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_robert_wilson_szfe_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:43","title":"A világ egyik legnagyobb színházrendezője is kiállt az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","shortLead":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","id":"20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a904c-b914-4317-a36d-10d97e0c9d44","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:11","title":"Rogán Antal környezetéből került ki a síszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","shortLead":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","id":"20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a398ade-8734-42a5-b736-d3ef7a517f89","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:03","title":"Húzós pénzbüntetést kapott a járvány kellős közepén házibulit tartó brit tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan...","id":"20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b93738-cc42-43e9-8570-615c9d5d393d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:03","title":"Hat nappal születése után meghalt a gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","shortLead":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","id":"20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6be254-6b13-42ba-8ff8-612da50c05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:42","title":"Konzultációs íveket szórt a Momentum Rogán Antal bérelt lakásának udvarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 300 új halfajt azonosítottak Oroszország és a szomszédos régiók édesvizeiben egy, a halak és tengeri állatok sokszínűségét vizsgáló átfogó kutatás során.","shortLead":"Több mint 300 új halfajt azonosítottak Oroszország és a szomszédos régiók édesvizeiben egy, a halak és tengeri állatok...","id":"20200912_300_uj_halfaj_oroszorszag_edesvizeiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6419fed-e594-4415-ad78-badbcedcc954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_300_uj_halfaj_oroszorszag_edesvizeiben","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:03","title":"Bővül a halkatalógus, több mint 300 új fajt találtak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]