[{"available":true,"c_guid":"ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív rákosfilm”. De meggyőzte, hogy a saját betegségét megfilmesítő Maria Sødahl rendező nem szenvedéspornót akart csinálni. Svédország egyik legismertebb sztárja úgy gondolja, nem elég, hogy jó színész, a box office szempontjából is értékesnek kell maradnia, amíg csak lehet. A koronavírus-járvány berobbanása előtt, a Berlini Filmfesztivál idején készült interjúban arról is beszélt, hogy Magyarországot nagyon szereti, a politikusait már kevésbé.","shortLead":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív...","id":"20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2a3f23-fe44-4e6b-8de6-3e6df8b53709","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:00","title":"Stellan Skarsgård: Nem szeretnék ráunni magamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","id":"20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6774dbd6-af25-4c3a-803c-ceb05b4d7688","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:04","title":"A járási hivatalok ellenőrzik az iskolákat, betartják-e a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem meglepő, hogy a koronavírus a turisztikai szektorban okozta a legnagyobb károkat.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a koronavírus a turisztikai szektorban okozta a legnagyobb károkat.","id":"20200914_Sokkal_nagyobb_lehet_a_baj_a_magyar_gazdasagban_mint_eddig_gondoltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dfd8a2-1e44-416a-b9e1-52876d75e2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Sokkal_nagyobb_lehet_a_baj_a_magyar_gazdasagban_mint_eddig_gondoltuk","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:23","title":"A hazai cégvezetők súlyosabb visszaeséssel számolnak, mint a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","shortLead":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","id":"20200915_koronavirus_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4998fb-278b-4d09-b870-514097204386","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:10","title":"Átlépte a 29 milliót a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az intézmény közösségi alapjából folyamatosan szűri a diákokat, így derültek ki az igazolt fertőzések.","shortLead":"Az intézmény közösségi alapjából folyamatosan szűri a diákokat, így derültek ki az igazolt fertőzések.","id":"20200914_33_koronavirus_fertozott_Lauder_Javne_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26b6468-1970-4bda-9bef-e2479fc2443e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_33_koronavirus_fertozott_Lauder_Javne_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:15","title":"30 koronavírus-fertőzött diákot és tanárt diagnosztizáltak a Lauder Javne iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]