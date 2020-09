Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és kerékpársáv is. ","shortLead":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és...","id":"20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c833d2-bc43-4c2d-be8f-15edcbd5092d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:26","title":"Így fog átívelni a Dunán a dél-budapesti híd – látványos videó készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","shortLead":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","id":"20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed577d1e-01e9-40a0-96dc-16417f837ff1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Az amerikai fiatalok kétharmada nincs tisztában azzal, hogy hatmillió zsidót megöltek a holokauszt során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig úgy közölte a politikus nyilatkozatát, hogy sem előtte, sem utána nem kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot, hogy megvédhessék magukat.","shortLead":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig...","id":"20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eebf96-e193-40d2-90c3-93b397a3810e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:47","title":"Völner Pált és a Magyar Hírlapot is beperli a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely akár kétféle méretű is lehet.","shortLead":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely...","id":"20200914_apple_watch_se_pletykak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270516a-9ba6-4d08-9f8a-431f054b69d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_watch_se_pletykak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:03","title":"Holnap jön az olcsó Apple Watch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar...","id":"20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbb5362-24d5-4ff5-ba4f-5499fbd54f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:15","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell kiüríteni a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása milyen hatással lesz a foglalkoztatásra. ","shortLead":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása...","id":"20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb90d1c-7588-493a-af53-6545601bdbc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:43","title":"Megrekedt a foglalkoztatottság augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]