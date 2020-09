Scott C. Waring egyike azoknak az ufóhívőknek, akik szívesen tanulmányozzák a NASA által kiadott hivatalos dokumentumokat, hátha észrevesznek valamit, amit a tudósoknak nem sikerült. Waring azonban nemcsak a bolygókról készült felvételeket vizsgálja, hanem a földi dolgokat is, és nemrég talált is valamit.

Az ufóhívő a Google Earth szolgáltatásban Grönland területén böngészett, amikor a jéggel és vízzel borított területen egy érdekes formát vélt felfedezni: a háromszögszerű objektum szerinte túl mesterséges, hogy egyszerű, természeti képződménynek lehessen tekinteni:

© UFO Sightings Daily/Scott C. Waring

Waring igen lelkes lett a “felfedezéstől” és blogjában egy hosszabb bejegyzést is szentelt neki. Ebben szóba kerül az is, hogy a képeken talán egy repülő látható, mely valamikor régen épp ezen a területen ért földet – például azért, mert lezuhant. De az International Business Times szerint a tárgy akár a titokzatos amerikai kémrepülő, a TR-3B is lehet, az ugyanis szintén háromszög alakú.

A szkeptikusok természetesen nem hisznek Waringnek. Szerintük a férfi a közismert pszichológiai jelenség, a pareidolia miatt lát dolgokat, miközben azok valójában nincsenek a képen. A pareidolia egyik gyakori következménye az is, amikor valaki a felhőket nézve állatok alakját vagy arcát kezdi látni. Waring ugyanakkor kitart az elmélete mellett, és szerinte az űrkutatásban érdekelt Elon Musknak kellene megvizsgálnia a dolgot.

