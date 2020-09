Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","shortLead":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","id":"20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cdf596-818f-465b-a631-51108981f5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:19","title":"Oligarchák kísértenek a dörgicsei lankákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5b568c-123c-4b7a-a72e-fae11d154b47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Okozhat meglepetéseket a jövő tavasszal esedékes népszámlálás az Orbán-kormánynak.","shortLead":"Okozhat meglepetéseket a jövő tavasszal esedékes népszámlálás az Orbán-kormánynak.","id":"202037_kozeledo_nepszamlalas_elvilagiasodas_elnemzetlenedes_vagy_etnikai_reneszansz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5b568c-123c-4b7a-a72e-fae11d154b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce79e11b-4205-461a-b677-4fc0933898eb","keywords":null,"link":"/360/202037_kozeledo_nepszamlalas_elvilagiasodas_elnemzetlenedes_vagy_etnikai_reneszansz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:00","title":"Közeledő népszámlálás: „Elnemzetlenedés” vagy etnikai reneszánsz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","shortLead":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","id":"20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1a6eed-fe53-42b2-8085-b95f0dad9d63","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:53","title":"Ravatalozóban kezdték a tanévet egy román iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","shortLead":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","id":"20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63075b4c-2814-4d4a-bab4-23aa583843c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:39","title":"Vlagyimir Putyinban is többen bíznak, mint Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkérte a pénzügyminisztert a bonus-malus rendszer és a kártörténeti igazolások felhasználási szabályainak felülvizsgálatára.","shortLead":"Felkérte a pénzügyminisztert a bonus-malus rendszer és a kártörténeti igazolások felhasználási szabályainak...","id":"20200915_Kotelezo_ombudsman_gepkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc0ead-bb0e-415f-9ee3-d0d973299a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Kotelezo_ombudsman_gepkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:51","title":"Változtatna a kgfb-rendszeren az alapvető jogok biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]