Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és rekordsebességet ért el az indianapolisi Lucas Oil Raceway pályán a gyári elektromos motorok kategóriájában.","shortLead":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és...","id":"20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd2d31-bd5f-4a7d-b170-0c5e8e466e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 23:36","title":"Új világrekordot állított be a Harley-Davidson elektromos motorja, időben és sebességben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","shortLead":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","id":"20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071d7d64-ef30-41a6-b60e-bdae1f3f2124","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:10","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","shortLead":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","id":"20200916_kenguru_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac76af1e-8560-4722-aa7a-8b8c99877b0f","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kenguru_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:14","title":"Elkapták a szökött miskolci kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","shortLead":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","id":"20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150f839-0314-4637-bdea-a7246ea80fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:07","title":"Karanténlistára került Budapest Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

\r

","shortLead":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

\r

","id":"20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f91406-96de-4a7e-8ea6-9df52aac0646","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:47","title":"Betartottak a polgármesternek a Fidesz és a Mi Hazánk jászberényi képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","shortLead":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","id":"20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab1e34-b3b4-450e-a461-c17227f47f22","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:38","title":"Lukasenka fegyvereket kért Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"gazdasag","description":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt ritka az évi 10 százalékos hozam sem. Az elmúlt időszak sikerei pedig erősen befolyásolják a befektetők jövőre vonatkozó várakozásait is, ráadásul kutatások szerint a koronavírus által okozott világválság ellenére a megtakarítók meglehetősen optimisták maradtak. De milyen hozam számít reálisnak egy évtizedekre szóló nyugdíjbiztosítás esetében, és ez a hozam mire lesz elég a nyugdíjas éveinkre? A Bankmonitor körképe.","shortLead":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt...","id":"20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3ce35-cdd1-4ee8-9eaf-40e7c81afb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:40","title":"Mekkora hozamot várhatunk el reálisan egy nyugdíj-megtakarítástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]