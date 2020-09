Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","shortLead":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","id":"20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e076bccc-8538-4218-894d-856b6aa7f10e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:06","title":"Négyen kapták el a koronavírust egy ferencvárosi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","shortLead":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","id":"20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13811a-2f8d-4b81-a610-dc701e4b53ba","keywords":null,"link":"/elet/20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:14","title":"Orbán nem rajong a maszkért, könnyen hőgutát kap benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az szerinte Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki...","id":"20200915_Balazs_Peter_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281f6d2-d868-481f-9f1c-a5cbc102819e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Balazs_Peter_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:28","title":"Balázs Péter: Bizonyos közéleti parazitáknak sikerül durva konfliktust generálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó szerint a hír nem igaz.","shortLead":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó...","id":"20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddc3f1f-6f78-4751-9f75-77c5855b246a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:06","title":"Cáfolja a Sony, hogy nem halad a PlayStation 5 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba, amely az oldalon terjedő gyűlöletbeszéd és félretájékoztatás leküzdése miatt indult.","shortLead":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba...","id":"20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87269121-a60f-480c-9c35-f0c78c919b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:41","title":"Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Katy Perry és sok más híresség befagyasztotta a Facebook-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b17f4-7999-429f-b112-5b270189ff9d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200916_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_nem_a_Covidvarolista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106b17f4-7999-429f-b112-5b270189ff9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b969ce-50af-4777-8ca0-e96ff072368a","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_nem_a_Covidvarolista","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ez még nem a Covid-várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez már bronzból van.","shortLead":"Ez már bronzból van.","id":"20200915_szobor_melania_trump_szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72beffea-2fee-4f5c-9f32-4b510c64e82d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_szobor_melania_trump_szlovenia","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:11","title":"Új szobrot kapott Szlovéniában Melania Trump, miután az előzőt felgyújtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]