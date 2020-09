Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88be37a8-0c31-4485-abd1-546a875f98af","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Izrael, illetve az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein közötti kapcsolatok normalizálása új korszak kezdetét jelenti a Közel-Keleten. A zsidó állam és a szunnita arab országok közeledése átrajzolja a térség erőviszonyait, de megoldatlanul hagyja a palesztinkérdést.","shortLead":"Az Izrael, illetve az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein közötti kapcsolatok normalizálása új korszak kezdetét jelenti...","id":"20200916_KozelKeleti_bekemegallapodas_palesztin_ketsegbeeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88be37a8-0c31-4485-abd1-546a875f98af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cb3396-688b-4e4f-a5cd-1d22ed76d2b8","keywords":null,"link":"/360/20200916_KozelKeleti_bekemegallapodas_palesztin_ketsegbeeses","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:00","title":"Új Közel-Kelet születik? Aláírták az Ábrahámról elnevezett békemegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200916_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f5e23-a3d9-4b26-ad01-dc56d5a38ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_romania_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:44","title":"Romániában újabb rekord dőlt meg, 1700 fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","id":"20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8772ed36-81cf-4fef-aa71-d044769b4ddd","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:52","title":"Világhírű rockénekes posztolt magyar irodalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

","shortLead":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

","id":"20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f91406-96de-4a7e-8ea6-9df52aac0646","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:47","title":"Betartottak a polgármesternek a Fidesz és a Mi Hazánk jászberényi képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siófok és Zamárdi különösen népszerűek voltak.","shortLead":"Siófok és Zamárdi különösen népszerűek voltak.","id":"20200916_A_nyaralok_negyede_egy_honapnal_is_tobb_idot_toltott_a_Balatonnal_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1589716-d9c1-4ac7-9f6b-9b27788c020d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_A_nyaralok_negyede_egy_honapnal_is_tobb_idot_toltott_a_Balatonnal_nyaron","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:04","title":"A nyaralók negyede egy hónapnál is több időt töltött a Balatonnál nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","shortLead":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","id":"20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d193f2-e1f1-4268-b941-c89c06bea77b","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:55","title":"Orbán maszkot posztolt a Mészáros építette új Duna-híd átadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","shortLead":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","id":"20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb6755-e91c-4ada-b321-77be4c7272de","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:04","title":"Az Orbán-kritikus jobboldali értelmiségiek szerint egész pályás letámadás zajlik az egyetemek, a média, a kutatás és a színházak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]