[{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","id":"20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838692c-e5ce-4484-b5a3-a4ce87a0ae97","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:29","title":"Közelít a 30 millióhoz a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","shortLead":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","id":"20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5112c7-482b-48b6-835a-e58078b4e0f5","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:15","title":"Újabb utazás a Fehér Házba: év végén a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg Barack Obama memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","shortLead":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","id":"20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef5c-82cb-44b6-b20b-c5c990c434f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:29","title":"Hadházy és Szél elvitte a kormány „manipulációs íveit” Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b30068-25b1-413c-a3e5-f7ce7b81395a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Podcast műsorban beszélt az űrversenyről, a leendő magyar űrhajósról és a Marsról az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Ferencz Orsolya.","shortLead":"Podcast műsorban beszélt az űrversenyről, a leendő magyar űrhajósról és a Marsról az űrkutatásért felelős miniszteri...","id":"20200918_ferencz_orsolya_urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_mars_magyar_urhajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b30068-25b1-413c-a3e5-f7ce7b81395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bb97ba-16fc-442f-aba0-576dbbe590a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_ferencz_orsolya_urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_mars_magyar_urhajos","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:05","title":"Ferencz Orsolya csak akkor küldene embert a Marsra, ha van esélye visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","shortLead":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","id":"20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736d5175-27ff-4d2c-b7d4-d2472748fbfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"620 lóerős biturbó V8-assal debütált az új Ferrari Portofino M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","shortLead":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","id":"20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fde5e-1c29-4e6a-af55-abbde947ed72","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:29","title":"Ismét előkerülnek a börtönkártérítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni.","shortLead":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért...","id":"20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3a0743-9abf-448e-afa4-1e89a54ea43d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:27","title":"Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz eljutott dokumentumok szerint összesen egy fertőzöttről tájékoztatta az iskola a diákjait, arról is kétnapos csúszással. Az egyik szak levelezőre járó diákjai közös levelet írtak az intézmény vezetőségének, de napokig nem kaptak választ sem.","shortLead":"A hvg.hu-hoz eljutott dokumentumok szerint összesen egy fertőzöttről tájékoztatta az iskola a diákjait, arról is...","id":"20200917_Naponta_kerulnek_elo_uj_fertozottek_a_Testnevelesi_Egyetemen_de_a_diakokat_nem_tajekoztatjak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dc939e-bab6-4c91-b8fd-7f4873cb329e","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Naponta_kerulnek_elo_uj_fertozottek_a_Testnevelesi_Egyetemen_de_a_diakokat_nem_tajekoztatjak_rola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:51","title":"Naponta kerülnek elő új fertőzöttek a Testnevelési Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]