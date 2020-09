Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

\r

","shortLead":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

\r

","id":"20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726def62-304b-48ed-b80b-458dc0a8e8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:45","title":"Megsérült gázvezeték okozhatta váli hőlégballon-tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","shortLead":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","id":"20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee10640d-497f-43eb-b652-ece3d57e3a17","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:06","title":"Angliában bezárták a vírushelyzetre átalakított koncerthelyszínt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","shortLead":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","id":"20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bd11e-5cd4-4eb8-a12b-a6c4c4a3b4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:20","title":"Megjelent a rendelet a kötött áras vírustesztekről és a vendéglátóhelyek zárórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","shortLead":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","id":"20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ffe2e-a7e2-4eee-b88e-984ef55dab0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"Nagy az érdeklődés az influenzaoltás iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","shortLead":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","id":"20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118da031-1302-4587-a1be-1135c82082f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:41","title":"6 millió forint alá szelídült az új VW Golf hazai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]