[{"available":true,"c_guid":"f5f30780-9b7b-44c3-a2ee-5280f53fbbac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezető ellen többek között az volt a vád, hogy körülbelül 3,45 millió eurót kapott orosz sportolóktól azért, hogy doppingeseteket tussoljon el.","shortLead":"A vezető ellen többek között az volt a vád, hogy körülbelül 3,45 millió eurót kapott orosz sportolóktól azért...","id":"20200916_atletika_lamine_diack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f30780-9b7b-44c3-a2ee-5280f53fbbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddb163c-2dac-48bc-b5f3-3c1aaa285690","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_atletika_lamine_diack","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:51","title":"Két év börtönre ítélték a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","shortLead":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","id":"20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5a1d29-6882-43ae-a0a7-6b419175c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:00","title":"Rengetegen láttak „UFO”-t New Jersey felett, videók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71c62f1-0f1c-44d5-9df5-3dd692f05f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Ritmo fesztivált általában külföldi meghívottakkal tartják, de ez a vírus miatt most nem így lesz. ","shortLead":"A Budapest Ritmo fesztivált általában külföldi meghívottakkal tartják, de ez a vírus miatt most nem így lesz. ","id":"20200917_budapest_ritmo_fesztival_vilagzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71c62f1-0f1c-44d5-9df5-3dd692f05f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5569aa6f-0bf2-4ba7-b878-d1af5d93d56a","keywords":null,"link":"/elet/20200917_budapest_ritmo_fesztival_vilagzene","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:05","title":"Külföldi fellépők nélkül lesz idén Budapesten világzenei fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","shortLead":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","id":"20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b8b3c1-69fa-4a49-bbcb-969aeb10315d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:27","title":"22 millió forintnál is drágább egy panel Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","shortLead":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","id":"20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1ea9c-bab0-4ddd-a449-7c970e9c1cc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:05","title":"Szabó Győző: Vidnyánszkynak nincs lelkiismerete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","shortLead":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","id":"20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d00b34-d797-47cb-81e8-ccc106526913","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:08","title":"15 egészségügyi dolgozó koronavírusos az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok módosítására. ","shortLead":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok...","id":"20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614c12d-9675-4996-bab0-3412aaf93cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:21","title":"BKIK a katáról: vonják vissza a Lex Parragh-szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]