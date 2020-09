Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","shortLead":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","id":"20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba52fd1-f3eb-4ae0-91aa-00221ea0dc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:26","title":"Volt kulcsa, de inkább szétverte az albérlete ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken megjelent az amerikai kereskedelmi minisztérium rendelete, amellyel vasárnaptól lehetetlenné teszi a WeChat üzenetküldő szolgáltatás letöltését az Egyesült Államokban. A TikTok videomegosztó novemberig kapott haladékot.","shortLead":"Pénteken megjelent az amerikai kereskedelmi minisztérium rendelete, amellyel vasárnaptól lehetetlenné teszi a WeChat...","id":"20200918_tiktok_wechat_tiltas_usa_oracle_bytedance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d874e5c2-bdd4-427f-ac68-2d196f212ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_tiktok_wechat_tiltas_usa_oracle_bytedance","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:10","title":"Vasárnaptól betiltják WeChatet, a TikTok novemberig működhet az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","shortLead":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","id":"20200917_virus_zoonozis_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05385b-f2c2-453f-878b-fee45c50616a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200917_virus_zoonozis_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:07","title":"Modellezték tudósok, hogyan terjednek a vírusok állatról emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült játékokat nem fogja tudni futtatni a PS5.","shortLead":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült...","id":"20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31952643-9319-4875-95ab-1ccb48f4fc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:08","title":"Nem minden régi játék fut majd el a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott változatát. ","shortLead":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott...","id":"20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60499216-e4e8-439d-a32d-74b561a2d436","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:21","title":"Megérkezett a frissített 5-ös BMW hosszított változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","shortLead":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","id":"20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c6ab6-a85d-4223-9b58-bda6001a1373","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:01","title":"Európába jön a világ legjobban gyorsuló hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab979fac-4bca-4d6f-b196-ba3f003177b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fohsz Tivadar egy városközi kapcsolattartással foglalkozó alapítvány kuratóriumába is bekerült.","shortLead":"Fohsz Tivadar egy városközi kapcsolattartással foglalkozó alapítvány kuratóriumába is bekerült.","id":"20200917_Ket_alapitvany_tag_pedofilbotrany_fideszes_alpolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab979fac-4bca-4d6f-b196-ba3f003177b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333bef88-52b1-412c-99df-fb4942f3cc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Ket_alapitvany_tag_pedofilbotrany_fideszes_alpolgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:01","title":"Templomépítést támogató alapítványban tag a pedofilbotrányban érintett volt fideszes alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]