[{"available":true,"c_guid":"bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","shortLead":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","id":"20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96b1ee9-f4f5-4b85-811f-8d25b78be17a","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:20","title":"Szállodaépítés ellen ölelkeztek Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. ","shortLead":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta...","id":"20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e27aa3e-c1d6-4d93-bb46-54b86dacc48a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:00","title":"Szerencs, ahol nemcsak a Fidesszel, hanem saját szövetségese sötét múltjával is küzd a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, amivel az elhunytak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak.\r

A vírus és a nyálka szerelmét, a titkos viszonyokat, a bezártságot és az apokaliptikus képeket felvillantó antológiát az online megrendezett Ünnepi Könyvhét alkalmából ajánljuk.","shortLead":"Karanténban íródott, mire megjelent, már majdhogynem utánlövésnek számított, de a második hullám közeledtével újra...","id":"20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ab0439-0c84-430f-88ed-ee9be0c0ada1","keywords":null,"link":"/elet/20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:00","title":"\"A nevem Covid, küsztihand\" - így látták íróink a tavaszi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"“Nem követtem el semmit, nem csaltam, nem loptam” – mondta a bíróságon a showman. 