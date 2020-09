Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse a biztonságos adományozást. ","shortLead":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse...","id":"202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b418f4a3-52ac-4fdc-bae2-f890cfb18626","keywords":null,"link":"/360/202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:30","title":"Átlátható adományozás reklámmal és Csisztu Zsuzsával a háttérben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecf0fd5-5544-461e-8425-3aff6b39d85d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Alapjogokért Központ most futó kampányát sokan militáns hangvétellel vádolják, de a Duma Aktuál levezeti, ennél nagyobbat nem is tévedhetnének. Szakszerű elemzésük végén bemutatják, miért is túlzás borúsan megítélni elmúlt századainkat, miközben vannak országok, amelyeknek sokkal nehezebb volt. Például Svájcnak. ","shortLead":"Az Alapjogokért Központ most futó kampányát sokan militáns hangvétellel vádolják, de a Duma Aktuál levezeti, ennél...","id":"20200918_Duma_Aktual_Keszuljetek_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fecf0fd5-5544-461e-8425-3aff6b39d85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b683cd7e-b9e4-4a1e-951f-13b9ab7df4ad","keywords":null,"link":"/360/20200918_Duma_Aktual_Keszuljetek_kampany","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: A magyar történelem smafu a svájciak kálváriájához képest ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","shortLead":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","id":"20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96b1ee9-f4f5-4b85-811f-8d25b78be17a","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:20","title":"Szállodaépítés ellen ölelkeztek Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül a bio szócskát kell keresnie a címkéken.","shortLead":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül...","id":"20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd0b182-8da2-4c09-a169-c92915c2edea","keywords":null,"link":"/zhvg/20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:00","title":"Tényleg minden biopamut, amit ezen a néven adnak el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","shortLead":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","id":"20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e654bb0-a958-40e3-8354-7e6745b6e029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","timestamp":"2020. szeptember. 19. 06:41","title":"2600 kilométerrel árulnak egy 27 éves Maseratit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kijavították a júniusi beázás okozta károkat, kibővítették a múzeum esőcsatornarendszerét és megerősítették a tető szigetelését. A raktárban megázott képeket is restaurálták.","shortLead":"Kijavították a júniusi beázás okozta károkat, kibővítették a múzeum esőcsatornarendszerét és megerősítették a tető...","id":"20200918_Roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_beazas_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37aec0-62c6-463a-a632-13b74b613e35","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_beazas_javitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:13","title":"Megnyílik a nyáron beázott Román Csarnok a 15 milliárdból felújított Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot, a legvagyonosabb vállalkozók listájáról viszont töröltették a nevüket.","shortLead":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot...","id":"202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b282c21-dfbf-430b-a4c2-703a01ffa928","keywords":null,"link":"/360/202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:15","title":"Csak úgy ömlik a közpénz a Hell Energyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos Szijjártó Péterrel, Kósa Lajossal és Palkovics Lászlóval bemutatózott és ünnepelt Debrecenben.","shortLead":"A felcsúti milliárdos Szijjártó Péterrel, Kósa Lajossal és Palkovics Lászlóval bemutatózott és ünnepelt Debrecenben.","id":"20200918_meszaros_lorinc_gyurcsany_kormany_epitoipar_v_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f167c8-8752-4dff-b662-15e7def7b79f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_meszaros_lorinc_gyurcsany_kormany_epitoipar_v_hid","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:55","title":"Mészáros Lőrinc: Gyurcsány és Medgyessy ledarálta a magyar építőipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]