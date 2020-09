Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","shortLead":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","id":"20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e785d00-2412-462c-9ef3-8bf7e7833629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:45","title":"Szemrebbenés nélkül bemondják a négy-ötszázezres bérigényt a hazai álláskereső diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","shortLead":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","id":"20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f2008-bf09-4298-8155-62f58bff7192","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:49","title":"Jakab: 2021 első felében indulhat a vakcinák tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","id":"20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98227583-d5b3-4d2e-b740-01051ea1717f","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:32","title":"A megmérgezett Navalnij felkelt az ágyából és lépcsőzött egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban, miközben az új koronavírus-fertőzések száma tovább növekedett Oroszországban.","shortLead":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló...","id":"20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2244bf-ceb2-48e3-be4e-da3a01c3d190","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:28","title":"Az oroszoknál állítólag tömegek jelentkeznek, hogy teszteltessék magukat a helyi vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","shortLead":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","id":"20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a9ce3-e1a8-4388-b3e9-2e7be8f0b677","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:42","title":"SZFE: Vidnyánszkyék jogszabályba ütközően írták át az egyetem működési szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","shortLead":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","id":"20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc00b70f-bb81-4e75-a41e-07866dba76f0","keywords":null,"link":"/sport/20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:40","title":"Az olasz kormány engedélyezte, hogy ezer néző előtt játsszák a Serie A meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"","category":"kkv","description":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja...","id":"20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe8e11-7cf1-4bd0-93bd-b9bc8eb465bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:59","title":"Hétfőtől jön a szigor a tömegközlekedésben, már nem elég a sál vagy a kendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]