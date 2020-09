Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01e1bce4-f5d4-4841-8505-58bdd36068a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt vendég szakította félbe a meccset. ","shortLead":"Nem várt vendég szakította félbe a meccset. ","id":"20200921_Brazil_valogatott_szunet_papagaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e1bce4-f5d4-4841-8505-58bdd36068a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272619-b120-4a08-a0f3-6ceab848036b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Brazil_valogatott_szunet_papagaj","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:38","title":"Leállt a brazil női válogatott edzése, miután egy papagáj szállt az egyik játékos fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig legmagasabb hétvégi napi szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap délelőtt közölt kimutatásból.","shortLead":"Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig...","id":"20200920_Ketezer_felett_a_napi_megbetegedesek_szama_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475dc0a8-be81-4328-b209-4c5692a42270","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ketezer_felett_a_napi_megbetegedesek_szama_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:42","title":"Kétezer felett a napi megbetegedések száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78ab87b-18c4-4f0c-8212-dd6e98550cbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Virág Judit Galéria szerint évek óta nem fizettek ilyen sokat Munkácsy-képért.","shortLead":"A Virág Judit Galéria szerint évek óta nem fizettek ilyen sokat Munkácsy-képért.","id":"20200921_munkacsy_mihaly_fasor_aukcio_arveres_virag_judit_galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78ab87b-18c4-4f0c-8212-dd6e98550cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b214aca-d6e8-48df-ae17-b584e50faf18","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_munkacsy_mihaly_fasor_aukcio_arveres_virag_judit_galeria","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:41","title":"90 millióért kelt el egy Munkácsy-festmény egy budapesti árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám, ugyanúgy ahogy rengeteg került a feledés homályába. Tudta, hogy valaha olimpiai szám volt a kötélhúzás? Vagy a lovaspóló? És a görhoki? Miközben a tradicionális sportágak egyre jobban tűnnek el, számos új és menő sport került az olimpia érdeklődésének homlokterébe. A következő ötkarikás játékokon már hivatalos szám lesz többek között a baseball, a szörf, a karate és a gördeszkázás is, de komoly esélye lehet a magyar szabadalomnak, a teqballnak is arra, hogy egyszer bekerüljön.","shortLead":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám...","id":"20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce81a3d7-ada2-4447-a669-53ec848889f2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:30","title":"Gördeszkázás mint olimpiai sportág? - Mire számíthatunk még 2021-ben Tokióban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","shortLead":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","id":"20200921_otp_reszveny_bet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aabb1c4-4770-487f-ac22-c10181264559","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_otp_reszveny_bet","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:36","title":"Nagyot estek az OTP részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít.","shortLead":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc...","id":"20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d94e2f-8e39-4579-8576-97ff1ddff997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:58","title":"Kevesebb mint tizedére esett az utasforgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","id":"20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11400006-59ff-4d70-bb18-fe5df707154f","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:10","title":"Horvátországban ötödannyi az új koronavírusos mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","shortLead":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","id":"20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901121a0-1258-40bf-9eeb-5a18fc4e27e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:10","title":"133 millió forint osztalékot vettek ki tavaly Kasza Tibi cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]