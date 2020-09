Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcad184-6a54-4156-917e-21e3cec74b37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az szibériai sztyeppéken feltárt, 1700 éves csontvázakon végzett elemzések szerint az erőszak és a véres összetűzések nagy szerepet játszottak az itt élő nomádok életében.","shortLead":"Az szibériai sztyeppéken feltárt, 1700 éves csontvázakon végzett elemzések szerint az erőszak és a véres összetűzések...","id":"20200921_sziberia_gyilkossagok_nyomai_tunnug1_lelohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcad184-6a54-4156-917e-21e3cec74b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080fed8c-9e54-4cfc-ad73-1bc72303fcae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sziberia_gyilkossagok_nyomai_tunnug1_lelohely","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Kegyetlen gyilkosságok 1700 éves nyomaira bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést kaphatnak, ha a képet valaki más is feltölti, és aztán dönthetnek, mi legyen vele.","shortLead":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést...","id":"20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7f560-2693-49f5-99ca-8cdb2c1f152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","timestamp":"2020. szeptember. 21. 18:03","title":"Letiltja a képlopásokat a Facebook, azonnal töröltethet a fotó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","shortLead":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","id":"20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2918760d-6de2-4592-8d83-befa4d6a6e47","keywords":null,"link":"/sport/20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:19","title":"Elhalasztják a Ferencváros Metz elleni BL-meccsét koronavírus fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","shortLead":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","id":"20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b23a5-bf9b-4ca0-b7ac-00d250445013","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:24","title":"Meghallgatta a Lego a gyerekek kérését: száműzi a műanyag csomagolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók...","id":"20200922_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abae2864-5c86-40ab-a95e-72145bd03a0e","keywords":null,"link":"/360/20200922_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:00","title":"Radar360: Reálkereset? Sok jóra ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","shortLead":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","id":"20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b734c-3d64-4204-999f-e8dcd3f21191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:33","title":"Háromezer önkéntesnek adnak be egy új orosz vakcinát, 16 napra elzárják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","shortLead":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","id":"20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f34e3c-ce16-4b63-8e49-02d9243d4c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:12","title":"A 24 éves Zendaya Emmy-díjat kapott az Eufóriában nyújtott alakításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]