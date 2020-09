Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak a jogtudomány óriása volt, hanem a mémeké is, amelyek megkérdőjelezhetetlen liberális akcióhőssé tették ezt a nyilvánosság előtt visszafogott, csendes nőt. Az amerikai legfelsőbb bíróság 87 éves korában elhunyt tagja hatalmas űrt hagy maga után. ","shortLead":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak...","id":"20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0411ba-a065-445c-808a-b18b213f89d3","keywords":null,"link":"/elet/20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:00","title":"Mitől volt óriás Ruth Bader Ginsburg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Több ország az eddig előírtnál is nagyobb csökkentést vállalt – csak sajnos pont nem a legnagyobb kibocsátók. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell...","id":"20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dbb71e-22e5-4d7a-bd56-5a0334dc9f19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:15","title":"Nagyot vállalt az EU, de nem irreális, hogy 55 százalékkal csökkenjen a kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mercédesz írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5341015a-e8da-4b7f-a055-75a82f169a2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:15","title":"A függőséget nem lehet levenni, mint egy kabátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán: Az egészségügyet fel kell készíteni akár 400 ezer fertőzöttre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kézilabdameccset is halasztanak a járvány miatt.","shortLead":"Több kézilabdameccset is halasztanak a járvány miatt.","id":"20200921_ftc_kezilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa5bf3-cd5a-4c92-ba3f-ebfb85dca55d","keywords":null,"link":"/sport/20200921_ftc_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:31","title":"Újabb négy ferencvárosi kézilabdázó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b2f8f-03c3-40bc-9de5-756137116b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:03","title":"Ez történt: A pécsi professzor elmondta, mire számíthatunk a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","shortLead":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","id":"20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba59815-5e19-4b91-8980-a867fa3cef57","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Mától nem jó a sál és a kendő, rendes arcmaszkot kell viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]