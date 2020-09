Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit a Boeing 737 MAX repülőgépek tragédiái kapcsán. A vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, alapjaiban volt igen komoly probléma a típus engedélyeztetésével.","shortLead":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit...","id":"20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb149cf-9fe3-4102-a461-ac38b72da161","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:33","title":"Megszületett a vizsgálat eredménye: fatális hibák sorozata vezetett a Boeing 737 MAX repülők tragédiáihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71c62f1-0f1c-44d5-9df5-3dd692f05f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Ritmo fesztivált általában külföldi meghívottakkal tartják, de ez a vírus miatt most nem így lesz. ","shortLead":"A Budapest Ritmo fesztivált általában külföldi meghívottakkal tartják, de ez a vírus miatt most nem így lesz. ","id":"20200917_budapest_ritmo_fesztival_vilagzene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71c62f1-0f1c-44d5-9df5-3dd692f05f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5569aa6f-0bf2-4ba7-b878-d1af5d93d56a","keywords":null,"link":"/elet/20200917_budapest_ritmo_fesztival_vilagzene","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:05","title":"Külföldi fellépők nélkül lesz idén Budapesten világzenei fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","shortLead":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","id":"20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ec01f-cf8f-41f2-959b-dd0163cb82bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:51","title":"Rendőröknek akart drogot eladni az Ozora fesztiválon, öt évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb leállás vár.","shortLead":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb...","id":"20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2414fb-6a15-449f-8d6d-a2884ea2408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:41","title":"Az esetleges szövődmények miatt hetekre le kell állniuk a koronavírusos sportolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","shortLead":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","id":"20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8772ed36-81cf-4fef-aa71-d044769b4ddd","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:52","title":"Világhírű rockénekes posztolt magyar irodalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]