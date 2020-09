Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner György. Az Újszínház igazgatója szerint náluk ezért is játszanak inkább Kaposváron végzettek. A portréinterjúból kiderül, tanítana-e az SZFE-n, és visszasírja-e a MIÉP-et. ","shortLead":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner...","id":"20200923_Dorner_Gyorgy_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a1254-df09-40fa-b428-da3eef5bbaae","keywords":null,"link":"/360/20200923_Dorner_Gyorgy_portre","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:00","title":"Dörner György: Magyar nyelven és magyarul játszani nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

