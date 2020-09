Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai elnök rendeletet írt alá egyes érzékenyítő tanfolyamok tilalmának kiterjesztéséről. E szerint a Fehér Ház elutasítja azokat a „megosztó elméleteket”, amelyek például azt próbálják tanítani, hogy az Egyesült Államok „alapvetően rasszista vagy szexista”.","shortLead":"Az amerikai elnök rendeletet írt alá egyes érzékenyítő tanfolyamok tilalmának kiterjesztéséről. E szerint a Fehér Ház...","id":"20200923_A_feherek_buntudatat_nem_finanszirozza_adofizetoi_penzbol_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178340dc-44fc-449c-beab-2c1d92942b0a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_A_feherek_buntudatat_nem_finanszirozza_adofizetoi_penzbol_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:25","title":"A „fehérek bűntudatát” nem finanszírozza adófizetői pénzből Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem gondolnánk. Például, hogy miként viszonyulunk a különböző technológiai szolgáltatásokhoz, termékekhez, és hozzájuk viszonyítva más márkákhoz.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem...","id":"20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef92e4b-a6fe-4b91-95be-57cc5bb7e79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:16","title":"Kevesebb Facebook, több vodka: a koronavírus igencsak bekavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","shortLead":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","id":"20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6042b93-b8b5-4566-ad1f-77aa9accf2d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:31","title":"77 szegedi egyetemi tanár írta alá a Színművészetit támogató nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger – kezelésére, és a gyakorlati próbálkozásaik első eredményei is biztatók.","shortLead":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger...","id":"20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b290858f-4a56-437f-b1ee-5e2a57fa810c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:03","title":"Hányingere van utazás közben? Jó hír: úgy tűnik, egyszerűen csillapítani lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes vállalkozáshoz, ahol a szereplők méltányos díjazást kapnak, ha egy webkamerán keresztül beengedik az előfizetőket az intim szférájukba. A platformnak ma már világszerte több tízmillió nézője van. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes...","id":"202038_hazi_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c25ab3-834e-4bbb-850e-79edf756e060","keywords":null,"link":"/360/202038_hazi_munka","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:00","title":"A kényszerű home office fellendítette az önfoglalkoztató szexmunkások üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS 14-gyel azonban ez megváltozott. ","shortLead":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS...","id":"20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a317c70-b1e3-4c00-b8a6-cc23dcd9c031","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:03","title":"Kedveli a windowsos böngészőjét? Az iPhone-ján is beállíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdde1f2-0e03-4f08-adb2-1bb8581236de","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:59","title":"Marabu Féknyúz: Mielőtt rámuszítaná az oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a maglódi férfival szemben.","shortLead":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt...","id":"20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6580aa7-6bf9-4e41-8347-98234fa64129","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:26","title":"Rommá lőtt egy postaládát egy nosztalgiázó exkatona, amíg barátja fiának adott elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]