Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","shortLead":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","id":"20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34202e3a-7960-4d99-a7b2-2e67c4c4ec5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Nem a koronavírus okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék 18–22 százalékát. Ennek döntő része átcsoportosítás lehet. A kieső bevételek és többletkiadások szaldója ennek a töredéke, nagyjából ezermilliárd forint körül alakulhat.","shortLead":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék...","id":"20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6638c2-2d7c-4c30-8b7c-2a964b6efdac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. április. 06. 06:30","title":"Háborúban mindent szabad? Mire lesz elég a kormány gigantikus gazdasági terve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","shortLead":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","id":"20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec21dc72-139f-46a0-8bf2-e9fe128d31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","timestamp":"2020. április. 05. 15:38","title":"Pozitív lett a koronavírus tesztje a kardiológiai intézet főigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a fővárosban nagy a kockázata annak, hogy \"berobbanjon\" a járvány. Közben Európa több országából érkeztek hírek a járvány terjedésének mérséklődéséről.","shortLead":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti...","id":"20200405_koronavirus_aprilis_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e5f10-31fd-4acd-90c8-d3f1878d3dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"Európa több országában már enyhül a koronavírus terjedése, de sokan nem veszik komolyan a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál jelenleg három hét leállással számolnak.","shortLead":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál...","id":"20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f477-f646-4f24-bb32-a7ab9d85a901","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","timestamp":"2020. április. 06. 11:40","title":"A Szamosnál is leállt a termelés, százak megélhetése vált bizonytalanná ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","shortLead":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","id":"20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a513903-ad45-49e3-93ff-644e6901de56","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","timestamp":"2020. április. 06. 13:17","title":"Újabb fővárosi idősek otthonában találtak koronavírusos beteget a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik különdíját.","shortLead":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és...","id":"20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f216268-f5df-45d6-bfb6-be4c224adc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","timestamp":"2020. április. 06. 17:14","title":"Krónikus betegeken segítene a járvány idején egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is segíthetne a munka nélkül maradt embereken.","shortLead":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is...","id":"20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4a8810-52e8-4c49-966b-b12e9053156d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Hosszabb ideig járó munkanélküli-segély, tovább felhasználható SZÉP-kártya – újabb javaslatok a kormány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]