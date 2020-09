Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre. A lap úgy tudja, aznap Mészáros Lőrinc fiának esküvőjét tartották ott.","shortLead":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre...","id":"20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca6d04-d7fd-4087-8d74-22097ca95c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:05","title":"Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","shortLead":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","id":"20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211dc301-7356-46e3-95bf-9a7313deabc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:35","title":"Ingyen fürdőbelépőt ad az időseknek a VI. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","shortLead":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","id":"20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94260e46-422d-4fa4-b090-9c7fef34f288","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:16","title":"Megható és erős címlappal emlékezik Ruth Bader Ginsburgre a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3951e49-4903-4adb-a4a0-da784dbf7225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett az iOS rendszerre kiadott HBO GO alkalmazásba az offline filmezési lehetőség.","shortLead":"Megérkezett az iOS rendszerre kiadott HBO GO alkalmazásba az offline filmezési lehetőség.","id":"20200923_hbo_go_offline_iphone_letoltes_hagy_napig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3951e49-4903-4adb-a4a0-da784dbf7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a201e98-4b17-40c0-a96f-541dc4977e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_hbo_go_offline_iphone_letoltes_hagy_napig","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Az HBO közölte: most már letölthetnek az iPhone-osok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","shortLead":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","id":"20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e234f-52f5-46fc-9df0-5335664cd70e","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"Ifj. Knézy Jenő lesz a győri önkormányzati médiacég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","id":"20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba4700-a113-4a73-8d62-1f808a5c49b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:36","title":"Orbán: Hiába nevezik át a kvótát, attól még kvóta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló ETA-ról, illetve a véres múlttal leszámolni képtelen baszk társadalom megosztottságáról. Az HBO sorozata már a bemutatása előtt komoly indulatokat váltott ki az egykori áldozatok hozzátartozói között.","shortLead":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló...","id":"202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d685418-efa8-44f4-b905-56b65d8eee65","keywords":null,"link":"/360/202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:00","title":"Baszkföldön sem hajlandó mindenki felejteni és megbocsátani az ETA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]