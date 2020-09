Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","shortLead":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","id":"20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3178-6679-4088-9f1f-1ac5fe01177f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:05","title":"Letépte magáról a nyomkövetőt, majd új barátnőjére és annak anyjára támadt egy 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","shortLead":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","id":"20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee0372f-e9f8-43f2-a340-507df8e2352e","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:55","title":"Így gyülekeznek a szurkolók a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb...","id":"20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be87c2e1-30b2-465a-8abc-488f6a5679b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:41","title":"\"Reálisan 600-nál több Covid-beteget nem tudnak egyszerre lélegeztetőgépre tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf0410-799a-4c46-81f2-4ee3e4d142eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel ezelőtt nyújtotta be szabadalmát a Huawei, amelyben azt taglalja, hogyan lehet teljesen vezeték nélkül, távolról és automatikusan feltölteni egy eszközt, például egy telefont.","shortLead":"Egy évvel ezelőtt nyújtotta be szabadalmát a Huawei, amelyben azt taglalja, hogyan lehet teljesen vezeték nélkül...","id":"20200924_huawei_szabadalom_automatikus_es_biztonsagos_vezetek_nelkuli_toltes_tavolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf0410-799a-4c46-81f2-4ee3e4d142eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3dc435-f56e-4fb6-af75-3257a8acb15b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_huawei_szabadalom_automatikus_es_biztonsagos_vezetek_nelkuli_toltes_tavolrol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:03","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan lehet mindig feltöltve a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat, ezzel intézte el, hogy meglátogassa a Terrorelhárítási Központ.","shortLead":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat...","id":"20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03088c1-0a1e-4918-99ec-695fe3162245","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:19","title":"A TEK ébresztette a pilisi férfit, aki fegyverrel fenyegette a szomszédait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybanki döntések logikája egyre kevésbé érthető, kapkodás benyomását kelti, holott az átláthatóságra felettébb nagy szükség volna. ","shortLead":"A jegybanki döntések logikája egyre kevésbé érthető, kapkodás benyomását kelti, holott az átláthatóságra felettébb nagy...","id":"20200925_mnb_kamatemeles_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc32fde-9ffe-4aa2-b3d7-580b33305f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_mnb_kamatemeles_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:10","title":"Farkas Zoltán: Titokban emelt kamatot a jegybank, avagy az elárult közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","shortLead":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","id":"202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5bf42-31b0-4bc9-a442-e2b698484708","keywords":null,"link":"/360/202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:00","title":"Várkonyi Andrea a TV2 és a Life TV után saját lábára áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","shortLead":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","id":"20200923_feherites_keszpenz_nezopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2561fa8-3fee-46e5-bdb1-d03ce5f882cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_feherites_keszpenz_nezopont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:47","title":"Túl sok készpénzt tartanak maguknál a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]