[{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem látni.","shortLead":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem...","id":"20200925_jakab_ferenc_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb472c-83c7-4f9e-8950-6def7ca7e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_jakab_ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:45","title":"Jakab Ferenc: Kontaktot kutatni és járványügyet így nem lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit.

","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó...","id":"20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437e1944-11c8-43cf-ac43-cd66a0a58c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:50","title":"Kiberbűnözők támadják magyar kórházak informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi kórházból. A minisztérium állítja: kosz és bogarak nincsenek.","shortLead":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi...","id":"20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439853c7-9f50-4bd1-9681-9326791bb27e","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:38","title":"RTL: Omló vakolatú, pókhálós kórteremben fogadják Kiskunhalason a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb műtétek. Az intézmény szerint elköltöztették az osztályt, a szülések és kisebb műtétek rendben zajlanak.","shortLead":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb...","id":"20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27803c-6f44-490b-a5f6-82d9b63a0724","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:57","title":"Ismét beázott a Szent János Kórház szülészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon árult el részleteket annak a betegnek a történetéről, akinek 13 napon keresztül kellett légzéstámogatást biztosítani.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon árult el részleteket annak a betegnek a történetéről...","id":"20200925_semmelweis_egyetem_koronavirus_fiatal_beteg_lelegeztes_ct_felvetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de754597-3447-41c7-aea2-d9c7ba007b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_semmelweis_egyetem_koronavirus_fiatal_beteg_lelegeztes_ct_felvetelek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:05","title":"A Semmelweis Egyetem megmutatta egy 30-as beteg CT-felvételeit, aki két hétig volt lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan regisztrált vírushordozó, mint a járvány kezdetén. A sokak által bírált „svéd modell” vizsgálata azért is időszerű, mert Magyarország – még ha nem is vallotta be – annak elemeit használja.","shortLead":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan...","id":"202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb914df-d54d-44a9-a86e-262147b19d13","keywords":null,"link":"/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Nem immunis a magyar kormány a most éppen beválni látszó svéd járványreceptre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e695d31d-1b70-4e5d-b840-c9965899250c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzlet ügyeletes vezetőjétől, a biztonsági őrtől vagy az információs pultoknál lehet elkérni.\r

","shortLead":"Az üzlet ügyeletes vezetőjétől, a biztonsági őrtől vagy az információs pultoknál lehet elkérni.\r

","id":"20200926_Ingyen_maszk_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e695d31d-1b70-4e5d-b840-c9965899250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1cb851-6dd3-4479-8942-735f027f31ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200926_Ingyen_maszk_Spar","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:49","title":"Ingyen maszkot ad a feledékeny vásárlóknak a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]