[{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly eredményt elérni még nem sikerült. Nem úgy a régióban másoknak. ","shortLead":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly...","id":"20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5ce85-c178-4aa9-a808-f70fc1b03393","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:22","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy elhúz melletünk a régió a robotizációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","shortLead":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","id":"20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1038370c-18ae-4f47-b5d3-2cb69dcc88ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:19","title":"Napsütés helyett szélre és záporesőre készüljön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","shortLead":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","id":"202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af17c3c-cfd1-45a5-a6e0-4b88fa7863ff","keywords":null,"link":"/360/202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:15","title":"Ezeket a dalokat nem verte nagy dobra a Pink Floyd, de most itt vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","shortLead":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","id":"20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94260e46-422d-4fa4-b090-9c7fef34f288","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:16","title":"Megható és erős címlappal emlékezik Ruth Bader Ginsburgre a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","shortLead":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","id":"20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5193c0-094e-494d-99e6-17baed300e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:47","title":"Rekordbevételt hozott tavaly a debreceni stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","shortLead":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","id":"20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310987a9-c2b3-4d00-8a0c-b419ab6d2077","keywords":null,"link":"/sport/20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:55","title":"Szalai Ádám Mainzban akar maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","shortLead":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","id":"20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27db47b9-6f88-4dac-86e9-09022673514c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:04","title":"Nem kell karanténba vonulnia annak, aki a romániai választásokról jön vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8b2e4a-c38b-455b-9b63-424ea394721f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Eddig is itták a tiszti főorvos szavait, de most, hogy visszatért az operatív törzs a Duma Aktuál is újra elővette az emlékezetes sajtótájékoztatókat. Sőt megvizsgálták, hogy miért akarhat az ellenzék is egy saját operatív törzset. És milyen lenne, ha más területeken is lenne ellenzéki verzió? ","shortLead":"Eddig is itták a tiszti főorvos szavait, de most, hogy visszatért az operatív törzs a Duma Aktuál is újra elővette...","id":"20200925_Duma_Aktual_Operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8b2e4a-c38b-455b-9b63-424ea394721f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cbf1c4-ad4d-453d-8ccf-8ca01f2b0097","keywords":null,"link":"/360/20200925_Duma_Aktual_Operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Müller Cecília segített, hogy ne szellőztessünk ész nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]