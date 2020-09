Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre vonatkozó információkat a webshoprendszer üzemeltetőjétől. 2020. szeptember. 28. 11:35 Kikerült a nyilvános netre az űrlap, amin a hatóságok kikérhetik az Amazon-ügyfelek adatait Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények. 2020. szeptember. 26. 20:40 Nem volt ötös a lottón A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak. 2020. szeptember. 28. 07:32 Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni. 2020. szeptember. 27. 15:32 Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon A párt zöld miniszterelnök-jelöltet szeretne. 2020. szeptember. 26. 16:23 LMP: legyen előválasztás az egyéni választókerületekben is Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok. 2020. szeptember. 27. 14:00 Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók, utolsó napiparancs, menekülő kémfőnök. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja. 2020. szeptember. 26. 16:30 Hatalmas ügynökös lebukással búcsúzott az NDK parlamentje – 1990. szeptember 28. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók...","id":"20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efccad1-7bc8-4d37-9938-d14badc842ae","keywords":null,"link":"/360/20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:30","title":"Hatalmas ügynökös lebukással búcsúzott az NDK parlamentje – 1990. szeptember 28.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja az országot. A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja az országot. És bár az elején úgy tűnt, hogy a számok őt igazolják, a stratégia most visszafelé sül el. 2020. szeptember. 28. 08:30 Tagesspiegel: Magyarország, ahol a nacionalizmus képtelen kezelni a járványt