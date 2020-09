Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","id":"20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8c5eba-aab9-439a-aa95-b2d15f0abc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:58","title":"Marad az őszi idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","shortLead":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","id":"20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd30b5-f80e-49f8-92fe-0e26daebba3c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:25","title":"Dwayne Johnson politizálni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","id":"20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c37a-91f2-489d-898e-7219c707b8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:40","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","shortLead":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","id":"20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fa3a6-9232-4deb-8d6e-b495b15ec4e5","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:41","title":"Újabb szegedi kézilabdázó fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma Csehországban.\r

\r

","shortLead":"Gyorsan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma Csehországban.\r

\r

","id":"20200926_Sulyosbodik_a_jarvanyhelyzet_Csehorszagban_es_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60861d-d75e-4120-8ed7-7298a4d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Sulyosbodik_a_jarvanyhelyzet_Csehorszagban_es_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:47","title":"Súlyosbodik a járványhelyzet Csehországban és Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának lehetőségét.","shortLead":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának...","id":"20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c38449-e443-4b88-bcb3-c14d6bbfd1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:03","title":"Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét elhangzott, hogy muszáj lesz emelni jövőre. Az érintett szakszervezet szerint az időzítés nem véletlen: a 2022-es választás előtt, vidéken nem alakulhat ki éhséglázadáshoz közeli helyzet. ","shortLead":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét...","id":"20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976c9eef-62cb-4389-81e6-a0f7ed8571b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:37","title":"Közmunkások a belengetett béremelésről: Nem szeretne a kormány éhséglázadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","shortLead":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","id":"20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4146c-ce89-4731-85af-1a4ea37be12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:35","title":"Embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]