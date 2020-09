Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a koronavírus-járvány második hulláma, az áruház ismét közölte, hogyan lehet vásárolni tőlük.","shortLead":"Itt a koronavírus-járvány második hulláma, az áruház ismét közölte, hogyan lehet vásárolni tőlük.","id":"20200927_korlatozas_tesco_online_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb00a0-31ec-4693-a959-89c097d55739","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_korlatozas_tesco_online_bevasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:05","title":"Magyarországon is korlátozza az online vásárlásokat a Tesco a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László, ismertebb művésznevén Hobo. Hogy lett legújabb lemezén miniszterelnök Senki Alfonz, miért bízik a nevetésben, s miért terjedt róla, hogy Orbán Viktor holdudvarába tartozik? – M. Kiss Csabával beszélgetve avat be minket mindebbe. ","shortLead":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László...","id":"20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0427fe-d574-4d2c-8a22-461629351655","keywords":null,"link":"/360/20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:00","title":"\"Az emberek morális állapota tízszer szarabb, mint tíz éve\" – Hobo a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványkórházakban és azok telephelyein kellene a Magyar Orvosi Kamara szerint leállítani az elektív ellátást.","shortLead":"A járványkórházakban és azok telephelyein kellene a Magyar Orvosi Kamara szerint leállítani az elektív ellátást.","id":"20200928_mok_jarvanykorhaz_elektiv_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07c814d-44f8-4f8f-bb97-2860e3aa3b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_mok_jarvanykorhaz_elektiv_felfuggesztes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:54","title":"Az orvoskamara szerint le kellene állítani a halasztható műtéteket a járványkórházakban, mielőtt még nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","id":"20200927_szlavik_koronavirus_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f349f1f-535b-4452-9547-f39681381e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_szlavik_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:25","title":"Szlávik: Középkorú, nem krónikus betegek is lélegeztetőgépre kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776498-b541-4690-bdb2-7b9b207505e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:03","title":"Ez történt: magyar tudósok rájöttek, miért fertőz annyira a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","shortLead":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","id":"20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ebce2f-b734-4660-bb4c-9000f01358eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:34","title":"Kirúgták a takarítót, aki megvert egy 16 éves pécsi diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]