Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és az égvilágon senkinek nem árt, ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal általában nem születünk, viszont elég sok embernek ártott már – reagált Fluor Tomi Dúró Dóra akciójára, amikor a politikus ledarált egy mesekönyvet, mert azt ő a „homoszexualizmus propagandájának” tekinti.



","shortLead":"A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és az égvilágon senkinek nem árt, ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal...","id":"20200928_Fluor_Most_konyvet_egetunk_jovo_heten_akasztani_fogunk_Mi_a_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15635835-0f7b-438f-88c1-5dc4dd1b0804","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Fluor_Most_konyvet_egetunk_jovo_heten_akasztani_fogunk_Mi_a_terv","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:47","title":"Fluor: „Most könyvet égetünk, jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","shortLead":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","id":"20200929_idojaras_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396146e-c271-4cbb-a34e-64b241b8a22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_idojaras_zivatar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:29","title":"A jó időre még várni kell, kedden is jöhet egy zápor vagy egy zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai kötelező bezárását.","shortLead":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai...","id":"202039_bezar_abazar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e66989e-3501-43d9-815d-2cc224c2b553","keywords":null,"link":"/360/202039_bezar_abazar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:00","title":"Nem ördögtől való, de sokan nem fogják túlélni a kocsmazárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","shortLead":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","id":"20200928_becsehely_orban_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505b66b7-cb97-42ff-a29e-7a7bb07fb94b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_becsehely_orban_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A becsehelyi polgármesternek senki sem szólt, hogy Orbán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2aeeb0-dccc-444d-942a-ce80d53f20fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a 2,8 literes V6-os benzinmotorral szerelt német szedán a 90-es évek elejére állítja be az időgép óráját.","shortLead":"Ez a 2,8 literes V6-os benzinmotorral szerelt német szedán a 90-es évek elejére állítja be az időgép óráját.","id":"20200928_nem_eliras_360_kilometerrel_arulnak_egy_28_eves_audit_90","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2aeeb0-dccc-444d-942a-ce80d53f20fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fbd3d1-e154-4840-8cd7-6139d780717e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_nem_eliras_360_kilometerrel_arulnak_egy_28_eves_audit_90","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:41","title":"Nem elírás: 360 kilométerrel árulnak egy 28 éves Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","shortLead":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","id":"20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840b092-dc78-44e1-931b-98dd62f222c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:50","title":"Orbán: Jövőre meg kell emelni a közmunkások bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél héttel azután, hogy elhunyt. A választást meg kell ismételni.","shortLead":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél...","id":"20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5bd600-0f5d-46b6-b783-9eb1b5c4baf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:58","title":"Halott jelölt nyert választást egy román községben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]