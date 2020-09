Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már hónapokkal ezelőtt szólt, hogy október 1-jétől már nem lehet korlátlan idejű videohívásokat folytatni a Google Meetben. A jelek szerint ezen a koronavírus-járvány második hulláma sem változtatott.","shortLead":"A Google már hónapokkal ezelőtt szólt, hogy október 1-jétől már nem lehet korlátlan idejű videohívásokat folytatni...","id":"20200928_google_meet_videohivas_videokonferencia_limitalt_hivasi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d67195-e1ce-4d38-9c8e-039aa28f5543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_meet_videohivas_videokonferencia_limitalt_hivasi_ido","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:03","title":"Korlátozni fogja a Google a Meet használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. \r

Cikkünket frissítettük az Országos Vízügyi Főigazgatóság döntése után. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatékonyabbá és célzottabbá tenné a kormány családpolitikai intézkedéseit a jegybank elnöke. ","shortLead":"Hatékonyabbá és célzottabbá tenné a kormány családpolitikai intézkedéseit a jegybank elnöke. ","id":"20200928_matolcsy_gyerekvallalas_csaladpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836f8883-d8e7-42c4-be61-0b29a56afe85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_matolcsy_gyerekvallalas_csaladpolitika","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:31","title":"Újabb tervekkel állt elő Matolcsy, hogy évi 20 ezerrel több magyar szülessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László, ismertebb művésznevén Hobo. Hogy lett legújabb lemezén miniszterelnök Senki Alfonz, miért bízik a nevetésben, s miért terjedt róla, hogy Orbán Viktor holdudvarába tartozik? – M. Kiss Csabával beszélgetve avat be minket mindebbe. ","shortLead":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László...","id":"20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0427fe-d574-4d2c-8a22-461629351655","keywords":null,"link":"/360/20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:00","title":"\"Az emberek morális állapota tízszer szarabb, mint tíz éve\" – Hobo a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi szűrővizsgálatot a munkavállalóiknak.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi...","id":"20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f1cca2-afda-4aeb-95a5-79d18f7230a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:24","title":"Tisztázták, miről beszélt Varga Mihály, mikor azt mondta, adómentes lesz a koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","shortLead":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","id":"20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d323e9-cd52-42c0-96cd-c481eec83099","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Magyarország közös jogi intézetet hoz létre Lengyelországgal a \"liberális ideológia\" elnyomásával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt ismét a munkahelyek védelmére kell helyezni.","shortLead":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon...","id":"20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ede8ad5-2374-4fe8-9d89-6af61b176131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:23","title":"Hamarosan új tervvel áll elő az MNB: több bértámogatást és adókedvezményt akarnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]