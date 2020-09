A világ sok országának lakója egyáltalán nem rendelkezik lakcímmel, vagy amit használ, az nem elég pontos. E két problémán hivatottak segíteni a Google plusz kódjai (Plus Codes), melyek végre a szélesebb kör számára is elérhetők.

Immár nem csak androidos eszközökön használható a Google térképszolgáltatásához szorosan kapcsolódó, Plus Codes nevű alternatív címrendszer – jelentette be a keresőcég. A néhány éve már létező, de folyamatosan okosodó fejlesztés előnye, hogy azoknak a területeknek is saját azonosítót generálhat vele a felhasználó, ahol máshogy erre nem lenne lehetőség. A kód másolható és okostelefonra is továbbítható (például Facebook-üzenetben), így rögtön be is tallózható vele a kombináció mögötti digitális cím.

A Plus Codes (magyarul plusz kódok) nem utcaneveket használ, hanem alfanumerikus karaktereket, vagyis számokat és (ékezet nélküli) betűket. Az azonosító igen rövid (jellemzően pár karaktert tartalmaz), szemben például a koordinátákkal, melyeket szélességi és hosszúsági fokok alapján határozunk meg. A Somogy megyei Kisbárapáti egyik utcája esetében például így:

46°36'42.1"N 17°52'36.2"E

Bár ez az azonosító is elég sokatmondó, a Google által csak nemrég bemutatott plusz kódok valamivel szembarátabbak. Így néz ki a fenti karaktersor, ha az újfajta jelölést használjuk:

JV6G+MM Kisbárapáti

A plusz kódok másik előnye, hogy sima Google kereséssel is behozhatók, használatukhoz nem szükséges internet, ezenkívül bármilyen földrajzi területhez hozzárendelhetők. A fejlesztés természetesen összhangban áll a Google saját térképével, így az újfajta rendszer előnyei is ott mutatkoznak meg.

A Plus Codes egy ideje már Magyarországon is elérhető, és nemcsak mobilról, hanem asztali böngészőből is. Ahhoz, hogy egy területhez ilyen azonosítót rendeljen valaki, a következőt kell tenni: nyissuk meg a Térképet (Maps), majd a jelölőt (gombostűt) helyezzük el ott, ahova navigálni szeretnénk magunkat vagy másokat. Ezután lent, az újonnan felbukkanó kis ablakban, ahol a koordináták látszódnak, nyomjunk a hosszú számsorra, és balra, a beúszó részen, a településnév alatt máris megkapjuk a jelöléshez tartozó kódot.

A digitális címek számos másik helyzetben is jól jöhetnek:

egy külföldi ismerősnek könnyebb lehet vele megtalálni a keresett utcát (hiszen például az Andrássy 32-t valószínűleg nem fogja érteni);

veszélyhelyzetben pedig egyszerűbben beazonosítható cím generálható vele.

