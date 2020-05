A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel világszerte azoknak is lesz egy beazonosítható címük, akiknél se utcanév, se házszám nincs.

A Google adatai szerint jelenleg több mint 2 milliárd olyan ember él a világon, akinek vagy nincs lakcíme, vagy olyan helyen élnek, amit nagyon nehéz beazonosítani. Ez számos helyzetben jelenthet komoly problémát, a munkavállalástól kezdve egészen az interneten vásárolt termékek kiszállításáig. A probléma orvoslásával a Google már korábban is próbálkozott: 2015-ben létrehozta az Open Location Codes nevű rendszert, amely minden embernek ad egy digitális címet, most pedig az androidos Térkép applikációhoz készítettek egy új funkciót. A Plus Codes segítségével azok a helyek is kapnak címet, amit máshogy nehéz beazonosítani.

A plusz kódot betűk és számok kombinációjából állította össze a Google, könnyebben megjegyezhető, mint egy klasszikus GPS-koordináta. Minden ilyen azonosító egy egyedi helyszínt takar. Hogy kinek mi az új címe, azt egyszerűen ki lehet deríteni:

nyissuk meg az androidos készüléken a Térképet,

ellenőrizzük, hogy a helyzetünket jelölő kék pont jó helyszínt mutat-e,

ha igen, bökjünk rá.

Ekkor egy új lap nyílik meg az applikációban, amin a plusz kódunk látható.

A Plus Codes funkció már a magyar androidos felhasználóknál is elérhető. Akinek még nem, az előbb frissítse az applikációt a Play áruházból.

A tartózkodási helyet azonosító plusz kódot szükség esetén másoknak is megadhatjuk. Ilyen lehet például egy külföldi ismerős, akinek mondjuk nehéz lenne azt elmagyarázni, hogy Wesselényi utca 32/A. Helyette elég a digitális címet átküldeni neki, ő pedig a Térképben rákeresve rögtön meg tudja nézni, hová kell mennie. De akkor talán még hasznosabb, ha vészhelyzetben kell segítséget kérnünk, és nem tudjuk, pontosan hol vagyunk, vagy az adott helyhez nem tartozik cím.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a későbbiekben, például házhozszállításnál is fel lehet-e használni majd a digitális címet, de az biztos, hogy nemcsak azért alkotta meg ezt a Google, hogy aztán kihasználatlanul maradjon az információ.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az iPhone-okra és iPadekre elérhető Térkép appban mikor jelenik meg az új funkció.

Hasonló megoldáson már a Facebook is gondolkodott, össze is fogtak a Massachusettsi Műszaki Egyetemmel, hogy kitaláljanak valamit. Nekik is sikerült, de ők egy másik úton indultak el.

