[{"available":true,"c_guid":"a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt választottak a modellhez. ","shortLead":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt...","id":"20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72348ae-2d5f-4320-9a0d-8706a8797f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:26","title":"Hagyományos vászontetőre váltott az új BMW 4-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám azok ellen néhány kattintással sokat tehetünk.","shortLead":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám...","id":"20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5680f3-2aff-4b02-a993-8e7684eb512e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:03","title":"Hogyan takarhatom ki az otthonom a Google Street View-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8bd3f2-9602-442f-aa7f-3d893733aba2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sienna Miller beszélt arról, hogy a színész felajánlotta neki a fizetése egy részét.","shortLead":"Sienna Miller beszélt arról, hogy a színész felajánlotta neki a fizetése egy részét.","id":"20200929_A_nemreg_elhunyt_Chadwick_Bosemanrol_ujabb_szivmelengeto_tortenet_derult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f8bd3f2-9602-442f-aa7f-3d893733aba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cd2c6-21e1-444b-9f48-2cc77facc820","keywords":null,"link":"/elet/20200929_A_nemreg_elhunyt_Chadwick_Bosemanrol_ujabb_szivmelengeto_tortenet_derult_ki","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:30","title":"A nemrég elhunyt Chadwick Bosemanről újabb szívmelengető történet derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe ékelt, többségében örmények lakta Karabahban folytatódnak a vasárnap kezdődött súlyos örmény–azeri harcok. A jelek szerint a válságnak aligha lesz békés megoldása, már csak azért sem, mert közben egy új szereplő, Törökország is aktivizálja magát.","shortLead":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe...","id":"20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba820973-dd67-4202-a09f-2cd12bfa3485","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:40","title":"Nehézfegyverzettel és törökökkel zajlik már Karabahban az örmény–azeri háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog hirdetni. A cég olyan csalásokra bukkant, melyek elkövetői webes hirdetésekben hamis figyelmeztető rendszerüzeneteket dobnak fel számítógépeken és telefonokon egyetlen céllal: hogy annyira megrémítsék az embert, hogy az fizessenek egy megoldásért – egy olyan problémára, amely nem is sújtja.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog...","id":"20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab1958-a517-45ca-9df3-fcb8be5a6536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:03","title":"Ha ilyen figyelmeztetés ugrik fel a gépén, zárja be a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","shortLead":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","id":"20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71535ee6-c290-4d32-8566-44ceecf0a230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:08","title":"Egy este alakult ki sarki fény és holdszivárvány Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem titkos volt, hanem személyes.\r

","shortLead":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem...","id":"20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c66017-5854-4ca5-a63e-6e019c6fea28","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:15","title":"Meglátogatta Navalnijt a kórházban Angela Merkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]