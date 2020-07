Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront miatt szerdán északon jégesőre és erősebb széllökésre lehet számítani. Az ország többi részén meleg lesz.","shortLead":"A hidegfront miatt szerdán északon jégesőre és erősebb széllökésre lehet számítani. Az ország többi részén meleg lesz.","id":"20200728_hidegfront_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e8b24-0a7e-481d-b032-91f4bd5347d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. július. 28. 20:23","title":"Gyenge hidegfront éri el az országot éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","shortLead":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","id":"20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd4fe-c94b-4dd1-abe8-2466f774b969","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","timestamp":"2020. július. 27. 18:57","title":"Dull: Én nem a hóhér vagyok, hanem az áldozat, akit lefejeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy és fél milliárd dollár tűnt el a malajziai fejlesztési alapból, a vádak szerint az összeg egy része a kormányfő családtagjainál landolhatott. ","shortLead":"Négy és fél milliárd dollár tűnt el a malajziai fejlesztési alapból, a vádak szerint az összeg egy része a kormányfő...","id":"20200728_Bortonbe_kerulhet_a_volt_malaj_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7dbed0-fc57-4f6d-9224-e475378a6931","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_Bortonbe_kerulhet_a_volt_malaj_miniszterelnok","timestamp":"2020. július. 28. 14:10","title":"Börtönbe kerülhet a volt maláj miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit rontott el, hogy az Origo függetlensége sérülhetett.","shortLead":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit...","id":"20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84c9ca6-2917-4a3d-a0e2-103fec76b588","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 28. 13:12","title":"Bodolai 2014-ben: Komolyabb szerkesztőségeknél a szerkesztőség tagjai szavazzák meg a főszerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem sikerült nyélbe ütni a kikötőterület-vásárlást, mindenesetre a kikötői projektcég már bérel egy irodát Triesztben, ami kereskedőháznak is épp ideálisnak tűnik.","shortLead":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem...","id":"20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17350c8f-e6f2-46c5-8a39-bfbddcfb30a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","timestamp":"2020. július. 28. 16:20","title":"Folytatódik a magyar tengeri hódítás: a trieszti kikötőhöz kereskedőház is dukál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","shortLead":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","id":"20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8493fe63-5561-4197-ae14-3e72ac8c7136","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. július. 29. 08:52","title":"Pozitív lett Köves Slomó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]