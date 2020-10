Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több szakember is szorgalmaz. Pláne annak fényében, hogy péntekre rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ami több mint kétszerese az előző napi eseteknek. ","shortLead":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több...","id":"20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987a27e-eb5e-4db3-89a6-51c5b104918f","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","timestamp":"2020. október. 02. 11:47","title":"Müller Cecília: A járvány kezdete óta 1234 egészségügyi dolgozó betegedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","shortLead":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","id":"20200930_koronavirus_neandervolgyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda85d41-a315-4616-aed0-df9e02ecc87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_koronavirus_neandervolgyi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:58","title":"Súlyosabb a koronavírus-fertőzés kockázata azoknál, akiben van egy kis neandervölgyi gén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","shortLead":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","id":"20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511b4b02-6dfe-4e88-bfff-aee4c91823d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","timestamp":"2020. október. 01. 16:04","title":"A botrányos elnökjelölti vita után megreguláznák a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","shortLead":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","id":"20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88999f44-3afd-4d3b-ba79-f42f296e09ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","timestamp":"2020. október. 01. 12:09","title":"Levideózták, ahogy 80 km/h-val megy és még előz is egy elektromos rolleres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bc6aba-01ef-4254-97e3-9f2a103040c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tölthető elemek rendszeres használatával pénzt is megtakaríthatnak a vásárlók és kevesebb hulladékot is termelnek. ","shortLead":"A tölthető elemek rendszeres használatával pénzt is megtakaríthatnak a vásárlók és kevesebb hulladékot is termelnek. ","id":"20200930_2021re_az_IKEA_kivonja_valasztekabol_a_nem_ujratoltheto_alkali_elemeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bc6aba-01ef-4254-97e3-9f2a103040c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a02c612-2f32-4b89-9844-dc797a222dc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_2021re_az_IKEA_kivonja_valasztekabol_a_nem_ujratoltheto_alkali_elemeket","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:10","title":"Leszámol a nem újratölthető elemekkel az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést tulajdonítottak, miszerint pénzügyileg ki akarja éheztetni Magyarországot és Lengyelországot. Kiderült, hogy a kérdéses interjúban ez nem hangzott el, félrefordították a német szociáldemokrata politikus szavait, amiért az érintett újság elnézést is kért.","shortLead":"Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést...","id":"20201002_Nem_a_magyarokat_csak_Orbant_akarja_kieheztetni_az_Europai_Parlament_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d99983-98f9-4ba0-a7e3-73d20db16e8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Nem_a_magyarokat_csak_Orbant_akarja_kieheztetni_az_Europai_Parlament_alelnoke","timestamp":"2020. október. 02. 09:55","title":"Nem a magyarokat, csak Orbánt akarja kiéheztetni az Európai Parlament alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan szeretnének otthonról dolgozni.","shortLead":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan...","id":"20201001_home_office_munka_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072fe89-907c-4f02-8111-46c7b0d46bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_home_office_munka_ado","timestamp":"2020. október. 01. 12:17","title":"Az adózást is megkavarhatja a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion közötti szakaszt érinti a változás.","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion közötti szakaszt érinti a változás.","id":"20201002_2es_metro_potlobusz_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e94941c-fdcf-45c4-8300-82e28750a002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_2es_metro_potlobusz_karbantartas","timestamp":"2020. október. 02. 10:16","title":"Busz jár majd a 2-es metró helyett két hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]