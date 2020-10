Évtizedek után először küldenek fel egy új, 23 millió dolláros (7 milliárd forintos), titánból készült vécét a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A csomag eredetileg csütörtökön indult volna útnak a virginiai Wallops-szigetről, de a fellövését az utolsó pillanatban péntek éjszakára halasztották.

A 45 kilogramm súlyú, 71 centiméter magas új vécé, hivatalos nevén Univerzális Hulladékgazdálkodási Rendszer, feleakkora, mint az űrállomás jelenleg használt eredeti két toalettje, amelyet még az oroszok építettek be. A vécét úgy tervezték, hogy illeszkedjen a NASA Orion kapszulájába is, amely néhány éven belül asztronautákat szállít majd a Holdra. Addig is az űrállomáson tesztelik majd az új berendezési tárgyat. Ha beválik, elkezdődhet a gyártása is. Mivel a SpaceX már képes űrhajósokat vinni az űrállomásra, és egy éven belül már a Boeing is felküldi az első legénységet az űrbe, több űrvécére lesz szükség.

Az űrállomás régi vécéit inkább férfiak igényeire szabták. A NASA azonban a női űrhajósok kényelme érdekében kicsit megdöntötte az ülőke peremét és meg is magasította. Az új forma Melissa McKinley, a Johnson Űrközpont projektmenedzsere szerint lehetővé teszi, hogy az űrhajósok kényelmesebben, és biztonságosabban tudják használni a súlytalanság körülményei között. A vizelet ürítéséhez használt tölcséreket is újratervezték. A nők egy hosszabb tölcsért kaptak, amelyet ülve is tudnak használni, így egyszerre üríthetnek vizeletet és székletet. Eddig vagy az egyikre, vagy a másikra volt mód, egyszerre ez nem volt lehetséges.

Az új toalett, akárcsak a korábbiak, vízöblítés helyett légszívással működik. Az űrhajósok vizeletét összegyűjtve újra ivóvízzé és főzésre alkalmas vízzé alakítják. A titánt azért választották a vécé alapanyagául, mert ellenáll a vizeletben lévő savas vegyületeknek. A NASA legutóbb a kilencvenes évek elején rendelt új toalettet az űrrepülők kéthetes misszióihoz.

