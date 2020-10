Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.

Egy sor új eszközt jelentett be nemrégiben a Samsung, azonban a háttérben már a jövőre is gondolnak, és ma még szinte elképzelhetetlen eszközöket is terveznek. Ilyen például egy teljesen átlátszó telefon, amelyről – a holland LetsGoDigital oldal jóvoltából – egy nemrég felfedezett szabadalom árulkodik.

A Samsung még januárban nyújtotta be a kérelmet az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalához (USPTO), és augusztus 27-én tették közzé. A szabadalom egy olyan technológiát ír le, amellyel átlátszó okostelefon készíthető, de más elektronikai termékeknél, például televíziónál, monitornál, laptopnál vagy akár játékkonzolnál is használható.

© LetsGoDigital

A szabadalom részletezi az átlátszóság eléréséhez szükséges rétegeket és alkatrészeket. A szabadalmi képeken egy modern okostelefon látható keskeny kerettel és nagy átlátszó kijelzővel. Egyébként a leírás szerint OLED képernyőt használnának, ami átlátszó kijelzőpanellel van ellátva, így a felhasználók, amellett hogy láthatnák a tartalmat, át is látnának a telefonon. Egyébként a szabadalmi leírás szerint a kijelző lehet lapos vagy akár hajlékony, hajtogatható, feltekerhető is. (Hogy el tudjuk képzelni, milyen is lehet egy ilyen átlátszó telefon, a LetsGoDigital oldal Giuseppe Spinellivel együttműködve 3D-s renderelt képeket hozott létre.)

© LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli

Felvetődik persze a kérdés, van-e értelme mindennek. Figyelemfelkeltésre valóban jó lehet egy ilyen eszköz, azonban meglehetősen zavaró lehet az alkalmazások kezelése, miközben átlátunk a képernyőn. Bár az átlátszó megjelenítés teljesen másmilyen élményt nyújt, az továbbra is kérdéses, mennyire tudja megkülönböztetni a szem az előteret és a hátteret.

Az is érdekes, vajon hova kerülnének az alkatrészek. Feltehetően a keretbe, de akkor annak azért egy picit vastagabbnak kellene lennie a szokásosnál. A szabadalmi leírás szerint a Samsung úgy is dönthet, hogy a képernyőnek csak egy részét teszi átlátszóvá, így az említett problémákat máris orvosolni lehet. Ezenkívül a gyártók már egy ideje dolgoznak az alkatrészek számának csökkentésén is, anélkül, hogy a funkciókat veszélyeztetnék.

Ha már a hozzáadott értéket keresnénk, a LetsGoDigital szerint ilyen lehetne egy kétoldalas érintőképernyő új működési lehetőségekkel. Például fényképezés közben jó képet lehetne kapni a fényképezendő tárgyról az átlátszó képernyőn. A kétoldalas képernyő segíthetne a többfeladatos feladatok elvégzésében, hiszen mindkét alkalmazásban egy másik alkalmazás futhatna, illetve a kiterjesztett valóság területén is el lehetne érni bizonyos előnyöket. Ettől függetlenül a kérdés azért még mindig megmarad: lenne-e és mekkora piac az ilyen telefonok számára?

