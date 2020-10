Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése rendszerszerű.","shortLead":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése...","id":"20200930_ep_tagallam_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed6a07-2c45-44a6-ae4d-6e329ba8c847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_ep_tagallam_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:50","title":"EP-alelnök: Ki kell éheztetni pénzügyileg az olyan tagállamokat, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","shortLead":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","id":"20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843997c0-cb8e-40cd-a3de-6e0703a55ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","timestamp":"2020. október. 01. 14:23","title":"Napokon belül Magyarországra is megérkezik az androidos Play Pass, az első hónap ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","shortLead":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","id":"20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59724909-f31f-4383-adc1-2e63657f657b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","timestamp":"2020. október. 02. 17:07","title":"Lölöland és az ubik: itt vannak az ARC pályázat győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 70-es évek magyar neoavantgarde-jából sarjadt ötletből lett feszült és megindító 2020-as hazai mozifilm.","shortLead":"A 70-es évek magyar neoavantgarde-jából sarjadt ötletből lett feszült és megindító 2020-as hazai mozifilm.","id":"202040_film__prozai_megoldas_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70daeb69-57a7-4e21-ab3a-2ab454b510df","keywords":null,"link":"/360/202040_film__prozai_megoldas_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre","timestamp":"2020. október. 02. 14:00","title":"Az álom és a valóság határán kóborlunk Horvát Lili különös és lebilincselő filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról. Kiderült: messze még a Kánaán.","shortLead":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról...","id":"20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfad85d-29c8-47af-a697-ddbf4217ae4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","timestamp":"2020. október. 02. 10:33","title":"Hiába van itt az 5G, még mindig kevesen tudják használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]