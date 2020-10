Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583855fd-ec97-49a7-80e5-fdc0686f7f3e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forintot költött a kormányközeli médiamonstrum, a Mediaworks-csoport fizetésekre, beleértve a közel kétezer alkalmazott bérét. A 70 milliárd forint árbevételből futotta erre is.","shortLead":"23 milliárd forintot költött a kormányközeli médiamonstrum, a Mediaworks-csoport fizetésekre, beleértve a közel kétezer...","id":"20201002_Orban_ellenszelben_a_fideszes_mediagolem_nagyobb_mint_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583855fd-ec97-49a7-80e5-fdc0686f7f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1b907b-d041-4d6a-bb3b-817f0001d3a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Orban_ellenszelben_a_fideszes_mediagolem_nagyobb_mint_Felcsut","timestamp":"2020. október. 02. 06:11","title":"Orbán ellenszélben: a fideszes médiabirodalom nagyobb, mint Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el a koronavírus-fertőzést március óta. Meglehetősen nagy számot közölt.","shortLead":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el...","id":"20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02299-acec-4bd1-8345-88bd2f93d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","timestamp":"2020. október. 03. 08:03","title":"Színt vallott az Amazon: 20 ezer dolgozója fertőződött már meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan hatékonyabban használhatunk majd navigációra.","shortLead":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan...","id":"20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6aded2-eb8a-4345-a781-54e1ad824cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2020. október. 02. 14:03","title":"Budapesten is használhatjuk majd a Google Térkép új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","shortLead":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","id":"20201001_kisar_baleset_bennegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5879789e-636f-40da-a895-442de3b397d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_kisar_baleset_bennegett","timestamp":"2020. október. 01. 21:17","title":"Balesete után bennégett az autójában egy sofőr Kisar közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj magyarországi ára pénteken emelkedik.","shortLead":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj...","id":"20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c129415e-fca8-49e6-8fc2-d93721ec7212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Több mint 5 százalékkal esett a kőolaj ára egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]