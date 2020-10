Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján vasárnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján...","id":"20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb43d59-a738-40b6-b58d-2d88bb44d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","timestamp":"2020. október. 04. 10:05","title":"Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","shortLead":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","id":"20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44c7fa4-da98-4334-a981-6f13d9ac822c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","timestamp":"2020. október. 03. 19:05","title":"Lazítana az agrárminiszter az alkohol zéró toleranciáján, de a kormány nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1","c_author":"I feel sLOVEnia","category":"brandchannel","description":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! ","shortLead":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel...","id":"SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1cb9b-d896-42d2-88da-0d6f1cfd8441","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","timestamp":"2020. október. 02. 16:30","title":"Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","shortLead":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","id":"20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f498b8b-237a-427e-9e15-0dabcb1a24e2","keywords":null,"link":"/360/20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","timestamp":"2020. október. 02. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Dániától sokat tanulhatunk a magyar politikai kultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt világban, a semmiből kinövő panelnegyedek vonalas esztétikája: csak néhány évtizeddel ezelőtti, mégis alig ismert számunkra az a Nagyvárad, amibe egy amatőr fotós lencséjén keresztül leshetünk be, bepillantva a Ceaușescu alatti magyar polgárság hétköznapjaiba.","shortLead":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt...","id":"20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c9f59-2dcc-4b38-a931-71a1e420d58a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","timestamp":"2020. október. 02. 18:30","title":"Város a határon - Heti Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","shortLead":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","id":"20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bed248-08ec-414e-a186-0597ac133ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","timestamp":"2020. október. 04. 10:28","title":"Megérkezett a kínai „Maybach”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","shortLead":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","id":"20201002_vonat_mav_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace743b3-66ba-4171-bf16-5d76cb4cfe7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_vonat_mav_balaton","timestamp":"2020. október. 02. 20:20","title":"Rengeteg magyar utazott a nyáron a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem is olyan rég pedig még Hillary Clinton betegségén gúnyolódott. Úgy látszik, a koronavírusé az utolsó szó (de a Twitter népe sem spórol a bejegyzésekkel). ","shortLead":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem...","id":"20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e00a6ee-d412-456c-87dc-da2618e2b90c","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","timestamp":"2020. október. 02. 14:55","title":"Az megvan, amikor Trump kigúnyolta a beteg Hillary Clintont? Az internet nem felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]