[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","shortLead":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","id":"20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae486e3-e8db-4270-9e95-8735b4abdc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","timestamp":"2020. október. 03. 21:27","title":"Halálra gázolt egy nőt a HÉV Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf5dab-dec6-4bd6-bb65-71ed2557f3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","timestamp":"2020. október. 03. 15:53","title":"Vasárnap jó időre számítsunk, de helyenként eshet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és adócsökkentések.","shortLead":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és...","id":"20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88558c5f-bafd-4e97-9ea0-e6d043489f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","timestamp":"2020. október. 04. 08:41","title":"A kormány nem totojázik az újabb adómódosításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős volt az idei indián nyár.","shortLead":"Erős volt az idei indián nyár.","id":"20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48c986-626d-40a8-a4e6-1c1169ab25c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","timestamp":"2020. október. 04. 13:16","title":"Két melegrekord is megdőlt szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek, és sokan inkább magukba temették, az emlékek élénkek, és van, akinek még most is jól esik kibeszélni a vörösiszap-katasztrófát.","shortLead":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek...","id":"20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796afd94-3c85-4d9b-a6f7-364ec7b0d36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","timestamp":"2020. október. 04. 07:00","title":"\"Hívott a nagymamám, hogy elment az áram és vörös lé ömlik be a ház ablakain\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda Civicből - hasonlóan az autóipar mai fővonalához - az alapmodell háromhengeres. Nálunk azonban most a rendes, négyhengeres, 182 lóerős változat járt.","shortLead":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda...","id":"20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d4efc-378c-4a52-8f16-110be21764f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"A szükséges (egy henger) plusz – teszten a Honda Civic Sport Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","shortLead":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","id":"20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bed248-08ec-414e-a186-0597ac133ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","timestamp":"2020. október. 04. 10:28","title":"Megérkezett a kínai „Maybach”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]