Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül, hogy az egyik, eszközselejtezésre/újrahasznosításra szakosodott alvállalkozója inkább értékesítette a megsemmisítésre ítélt készülékeket.

Sajátos módon értelmezte az újrahasznosítás fogalmát a Geep Canada nevű, eletronikai újrafeldolgozó cég, akit az Apple bízott meg leselejtezett eszközeinek újrahasznosításával. Állítólag legalább 100 ezer iPhone-t, iPadet és Apple Watchot adtak el ahelyett, hogy szétszerelték volna ezeket, és kinyerték volna belőlük a még felhasználható alkatrészeket, anyagokat. Az Apple régóta jeleskedik az újrahasznosítás területén, és amit lehet, megpróbál házon belül tartani, emellett azonban alvállalkozókat is meg kell bíznia. Ezek közé tartozik az ontariói Geep Canada is.

© Apple

Az Apple a Geep Canada ellen indított peres eljárásában azt állítja, hogy az eszközök piacra küldése csökkentette a termékei iránti keresletet, biztonsági kérdéseket vetett fel a fogyasztók számára, és ártott az Apple-márkának azzal, hogy piacon tartotta a megsemmisítésre kapott készülékeket.

Az újrafeldolgozó vállalat nem is tagad, azonban ellenkeresetet nyújtott be, állítva, a tudtán kívül, három „gazember” alkalmazott követte el a lopást. Az Apple azonban úgy véli, ezek az alkalmazottak a felsővezetésben voltak – írja az AppleInsider.

Bár az eset csak most került nyilvánosságra, az Apple már 2020 januárjában, a Geep Canada pedig júliusban nyújtotta be a keresetét. Úgy tűnik, hogy az Apple 2017 végén vagy 2018 elején fedezhette fel a lopást, és nem sokkal később fel is bontotta szerződését a Geep Canadával. 2019 szeptemberében a Geep Canada egyesült más cégekkel, és megalakult a Quantum Lifecycle Partners.

Az Apple beadványában az áll, hogy a vállalat 2015 januárja és 2017 decembere között 531 966 iPhone-t, 25 673 iPadet és 19 277 Apple Watchot szállított újrahasznosításra a Geep Canadához. Amikor az Apple megvizsgálta a Geep raktárát, és felfedezte, hogy jó néhány eszközét távol tárolják más cégek készülékeitől. Az is kiderült, hogy nincsenek biztonsági kamerás felvételek, ezért az Apple ellenőrizte a céghez szállított valamennyi eszköz sorozatszámát. Állítólag ezeknek az eszközöknek körülbelül 18 százalékát, vagyis 103 845 készüléket aktívnak találtak a szolgáltatói hálózatokon. Ráadásul az Apple szerint az ellopott eszközök száma jóval nagyobb lehet, miután az LTE-eszközök nem látszottak.

Több mint 5 tonnányi Apple-eszköz hagyta el a Geep telephelyét anélkül, hogy megsemmisült volna – nehezményezi az Apple, és ezt a tényt az alperes sem tagadja. Az Apple szeretné, ha megtérülne a szóban forgó eszközök viszonteladásából származó nyereség, ezen felül pedig még 22,7 millió dollárra is igényt tart. A Geep bírósági beadványa szerint a vállalat arra kéri a három alkalmazottat, hogy fizessék meg a károkat és költségeket, ha az Apple nyer. A vállalat állítja, hogy kiterjedt üzleti veszteségeket szenvedett el a lopások és az Apple által felmondott szerződés miatt.

