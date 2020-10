Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. Összesen 34 napon mértek "extrém meleget" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.
2020. október. 04. 12:10
Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén

Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség" jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.
2020. október. 05. 12:10
Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről

Az V. kerületi fröccsöző terasza, illetve az ahhoz tartozó bódé 30 négyzetméteren égett vasárnap este.
2020. október. 05. 10:25
Hatalmas lángokkal égett az éjjel a belvárosi Fröccsterasz

Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani Magyarországról és Orbán Viktorról. Az EP egy új mechanizmust javasol az alapértékek tiszteletben tartására. Határozottan támogatják a képviselők a EU-s források és a jogállamiság összekapcsolását.
2020. október. 05. 21:25
"Fájdalmas felismerés, hogy a jogállamiság nem összeköt, hanem különválaszt minket" - vita az EP-ben