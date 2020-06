Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más, környezeti hangok is bekerüljenek a Meet-beszélgetésekbe.","shortLead":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más...","id":"20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fcc063-6cae-4805-9d96-cac48a9e6e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 12:03","title":"Hallgassa meg, mennyire jól működik: a felesleges hangokat kiszűrő funkció kerül a Google Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","shortLead":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","id":"20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f28093-b00a-4cd0-81da-47ba44d48baf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","timestamp":"2020. június. 10. 12:15","title":"Másfélszer több egyszer használatos csomagolóeszköz fogyott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

A cég most egy évre elvette a rendőröktől a rendszert.","shortLead":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek...","id":"20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c4efd5-da86-4a54-ad88-2e8ea89e6dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","timestamp":"2020. június. 11. 18:03","title":"Letiltotta a rendőröket az arcfelismerő szoftvere használatáról az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","shortLead":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","id":"20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cec003f-8b97-4a72-aa6a-aef34ff74dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","timestamp":"2020. június. 11. 15:24","title":"Hatalmas és ritka medúzát videóztak le Trieszt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]