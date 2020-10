Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez átfogó és hatékony tanárfelvételi és tanárképzési programra van szükség, de más területeken is sürgős felzárkóztatásra volna szükség. ","shortLead":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez...","id":"20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bed6fb-aec5-420e-9fe0-91c0528c486b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","timestamp":"2020. október. 12. 00:01","title":"Európa Tanács: Magyarországon társadalmi párbeszéd kell a romaellenesség oldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát, miközben a felhasználók köre – mind társadalmi osztály, életkor és nem tekintetében – egyre színesebbé vált. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. Az első részben a videójáték történetével ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201011_Videojatek_pro_es_kontra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb75e0a-6639-4f4f-b910-e9ab5b32c002","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201011_Videojatek_pro_es_kontra","timestamp":"2020. október. 11. 20:15","title":"Videójáték pró és kontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","shortLead":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","id":"20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44401a4f-f4a4-4408-a624-f5785c71d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","timestamp":"2020. október. 10. 14:09","title":"700 millióból terveztet parkolókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","shortLead":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","id":"20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c62cec8-9548-48b6-a6a3-9d5066a3307a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","timestamp":"2020. október. 11. 17:37","title":"A videón látható teherkocsi előbb balesetet okozott, aztán tovább hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező közül ezer kitartó szerencsésnek fizet egy 2,5 milliós, de a munkaerőpiacon kétes értékű képzést.","shortLead":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező...","id":"202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c2307-e03a-4dc6-a007-86cae4609fc5","keywords":null,"link":"/360/202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Programozó senki sem lesz ettől a tanfolyamtól, de legalább sokba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a szentség példaképeként tekintsenek rá.","shortLead":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte...","id":"20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36695a17-b18b-47cc-851d-e59d28a1a947","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","timestamp":"2020. október. 11. 18:26","title":"Boldoggá avattak egy 15 éves korában elhunyt olasz fiút, Carlo Acutist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]