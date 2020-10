Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely ugyanis nem fog ráérni. ","shortLead":"Gulyás Gergely ugyanis nem fog ráérni. ","id":"20201011_Furjes_Balazs_lehet_a_XII_kerulet_kepviselojeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade718c6-0a85-4e3d-86ea-2e85baac99e6","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Furjes_Balazs_lehet_a_XII_kerulet_kepviselojeloltje","timestamp":"2020. október. 11. 11:18","title":"Fürjes Balázs lehet a XII. kerület képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A filmügyi kormánybiztossal találkozik az SZFE küldöttsége, nyert a fociválogatott, bajnok a Lakers. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A filmügyi kormánybiztossal találkozik az SZFE küldöttsége, nyert a fociválogatott, bajnok a Lakers. Ez a hvg360...","id":"20201012_Radar360_Megmaradt_a_ketharmad_a_szomszedban_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095eb64f-3be9-4052-b27d-71ca0d40f011","keywords":null,"link":"/360/20201012_Radar360_Megmaradt_a_ketharmad_a_szomszedban_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. október. 12. 08:00","title":"Radar360: Megmaradt a kétharmad, a szomszédban bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című...","id":"20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8f592b-c061-483f-b0fe-17ff6364f028","keywords":null,"link":"/360/20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","timestamp":"2020. október. 10. 16:30","title":"Helmut Kohlék nyugdíjemeléssel nyerték az NDK-s választást – 1990. október 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló gasztroattrakciókra készül a Costes Downtown étterem.

","shortLead":"Egyedülálló gasztroattrakciókra készül a Costes Downtown étterem.

","id":"20201012_Covidbiztos_Michelincsillagos_vacsora_a_budapesti_oriaskereken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc642f3-1dc6-4513-9708-e42e335b9553","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Covidbiztos_Michelincsillagos_vacsora_a_budapesti_oriaskereken","timestamp":"2020. október. 12. 11:55","title":"Covid-biztos, Michelin-csillagos vacsora a budapesti óriáskeréken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Richard Branson Virgin Orbit nevű vállalata 200 millió dollárnyi tőkét szeretne bevonni a vállalkozásba, de kérdés, járványidőkben lesz-e befektetői érdeklődés.","shortLead":"Richard Branson Virgin Orbit nevű vállalata 200 millió dollárnyi tőkét szeretne bevonni a vállalkozásba, de kérdés...","id":"20201011_Branson_muholdcege_toket_vonna_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4edcca-a12c-429d-b055-328ab2d77e85","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Branson_muholdcege_toket_vonna_be","timestamp":"2020. október. 11. 19:40","title":"Branson műholdcége tőkét vonna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee446c15-eaa9-4ecf-87cb-48426598ddb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves H. Gyula majdnem megölte fiát.","shortLead":"Az 57 éves H. Gyula majdnem megölte fiát.","id":"20201012_keseles_paszto_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee446c15-eaa9-4ecf-87cb-48426598ddb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cbef27-d5df-46e1-8679-978487d2b5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_keseles_paszto_vita","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"Vita közben késelte meg saját fiát egy pásztói férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]